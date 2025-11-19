Con #Storie ad Altamura le Donne, simbolo di creatività e impresa

Un progetto e una narrazione con un fine settimana alle Librerie ‘’ Feltrinelli’’ e alla Galleria Art Immagine di Altamura ( Bari) che aprono una pagina? Meglio un libro e spazio che parlano di arte, lavoro, intuizione, capacità di investire in sé stesse, per le comunità e i territori. il progetto , realizzato dall’associazione culturale La Nuova Murgia è dedicato alla valorizzazione delle esperienze femminili e promuove la parità di genere attraverso il racconto diretto, la circolazione delle competenze e la costruzione collettiva di immaginari capaci di generare cambiamento. Buon lavoro. E alle donne di tutte le età, a cominciare dalle giovani, l’invito a credere di più in sé stesse. La società e la stantia economia del BelPaese hanno bisogno di voi.



#STORIE – Narrazioni di donne tra creatività e impresa

Arte, scrittura e dialoghi al femminile per una comunità che racconta il proprio tempo

Altamura, 19 novembre 2025 – Ogni storia apre un varco, ogni voce allarga lo sguardo: da questo impulso nasce #STORIE – Narrazioni di donne tra creatività e impresa, il progetto dell’associazione culturale La Nuova Murgia dedicato alla valorizzazione delle esperienze femminili. Sostenuto con il contributo concesso dal Consiglio regionale della Puglia nell’ambito del bando “Futura. La Puglia per la parità” Terza edizione, il progetto promuove la parità di genere attraverso il racconto diretto, la circolazione delle competenze e la costruzione collettiva di immaginari capaci di generare cambiamento.

Il programma, ad Altamura, lega arte, scrittura e testimonianze contemporanee, dando voce a percorsi differenti e complementari. Il secondo appuntamento dedicato al laboratorio di scrittura introspettiva “Narrare di sé”, si terrà domenica 23 novembre (alle 18:00) presso le Librerie Feltrinelli di via Vittorio Veneto 67. Guidati da Antonella Petrera, esperta di scrittura creativa, le partecipanti e i partecipanti saranno accompagnati in un lavoro di esplorazione personale che utilizza la parola come strumento di consapevolezza, esercizio creativo e rilettura della propria storia. La partecipazione è gratuita.



Sabato 22 novembre, alle ore 18:00, la Galleria d’Arte e Spazio Culturale “Art Immagine” ospiterà l’inaugurazione della mostra “Tra pelle e anima”, un dialogo pittorico al femminile che riunisce le opere delle artiste Jara Marzulli e Grazia Salierno. Il percorso espositivo, visitabile gratuitamente fino al 7 dicembre, mette in relazione due ricerche artistiche che attraversano il corpo, la memoria, la fragilità e l’identità, offrendo una riflessione visiva intensa e profondamente legata al sentire contemporaneo. A seguire, il pubblico potrà partecipare all’incontro “Il corpo che racconta: arte, identità e sguardo interiore”, un momento di approfondimento con le artiste sul significato del corpo come luogo narrativo e simbolico. A seguire “Murgiagorà – Racconti di esperienze e nuovi immaginari”, uno spazio di confronto che riunisce tre protagoniste provenienti da ambiti diversi ma unite dalla capacità di trasformare l’esperienza in visione. Interverranno Samantha Capola, food creator e imprenditrice digitale, Marghita D’Alò, esperta in marketing esperienziale e mobilità ciclabile, e Mariantonietta Scalera, allevatrice e pastora. Il dialogo, moderato dalla giornalista Mariapaola De Santis, offrirà al pubblico un’occasione per riflettere sul valore delle competenze femminili e sulla forza dei racconti che nascono dalla quotidianità, dal lavoro, dalla cura e dalle relazioni.

Con #STORIE – Narrazioni di donne tra creatività e impresa, La Nuova Murgia rinnova il suo impegno nella promozione culturale, sostenendo percorsi che valorizzano la pluralità delle voci e la capacità delle donne di ripensare e reinterpretare i modi di vivere, creare e intraprendere. Gli appuntamenti del 16, 22 e 23 novembre intendono restituire alla comunità un’occasione di incontro e crescita, mettendo al centro la narrazione come strumento di libertà, espressione e costruzione del futuro.