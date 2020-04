Quando il BelPaese soffre e si stringe intorno all’obiettivo che “insieme possiamo farcela” sono le donne – che hanno una sensibilità naturale verso la dimensione di comunità e di famiglia- a rimboccarsi le maniche e ad essere d’esempio per il territorio. Con tanta volontà e quello che si ha per le mani, aggiungendovi quel pizzico di creatività e spirito di adattamento, che aiutano a far veder un raggio di luce in fondo al tunnel. E così come ci racconta Antonella Ventura, cuore marchigiano, altre donne imprenditrici si sono strette intorno al progetto ”Le Marche Venture” e dato lustro al tessuto socio economico locale mettendosi a produrre presidi sanitari certificati. Mascherine, tute e altre ausili di protezione per quanti sono in trincea negli ospedali, in strada, sui posti di lavoro e per tanti cittadini che possono uscire solo – ricordiamolo- per fare la spesa, acquistare farmaci e motivi contingenti. Sembra scontato, semplice, ma in questo caso c’è un esempio vitale di economia solidale, che guarda al benessere e alla sicurezza altrui. Sì, ce la faremo grazie alla caparbietà di queste donne, delle loro aziende che hanno messo da parte temporaneamente produzioni griffate per dare una mano al Paese, alla loro regione che a Matera- lo ricordiamo- il 19 gennaio 2019 venne a presentare il logo per la candidatura di Pesaro e Urbino a capitale europea della cultura 2033. Nel dossier, ne siamo certi, ci sarà anche la splendida esperienza delle donne di ”Le Marche Venture”.

UN PROGETTO E UNA ESPERIENZA TUTTA FEMMINILE.



E’ dal cuore delle Marche che nasce un’idea , un progetto, una reazione concettuale –imprenditoriale, a tanta stasi, immobilismo che con il terremoto prima e con il coronavirus ora, rischiano di frantumare certezze come vite. Un Concetto tutto al femminile “ Le Marche Venture “.

Nell’anno 2020 che avrebbe dovuto celebrare Raffaello e la “Città Ideale” Urbino, le Marche rispondono con un “Progetto Ideale”, dove la fertilità dell’intelletto femminile pensa alla creazione di una filiera che dal tessile finanche alla piccola media distribuzione cerca, di rispondere alla forte emergenza di questo terribile momento, confezionando presidi sanitari certificati.

L’azienda capofila di questo passaggio è la Cotton Club Fabriano, di Sara Crescentini autentico brand della lingerie nel mondo.

Molte le aziende della moda e del design che hanno aderito mettendosi a disposizione gli Uni degli Altri, con un’umanita’ ritrovata, come un’eccellenza della creatività sartoriale, il Laboratorio di Liliana Calia di Jesi, da anni punto di riferimento del “su misura” nell’Alta moda italiana. Sempre proveniente, dal mondo della Moda, ma su scala industriale, un’azienda importante : La Gironacci di Civitanova Marche che ha uno storico di assoluto rispetto nel comparto tessile.

Il progetto gode della professionalità di avviate figure femminili che con professioanalita’ e competenza affiancano da tempo nei vari servizi, numerose imprese locali, Sabrina Ponziani, che ne cura i servizi tecnico amministrativi e Delia Sileoni da sempre collante tra le istituzioni e le imprese .

“Le Marche Venture” è progetto che nasce da un “Amore Creativo’ come auspica Papa Francesco, amore per la propria terra, la propria storia, amore per l’Altro ed ha come ambizione aspirare ad un’economia eco-solidale da sempre patrimonio della cultura femminile, che dalle Marche per il mondo come la Montessori insegna, possono offrire un esempio Alto ed Altro di economia. (Antonella Ventura Macerata Marche Marzo 2020)