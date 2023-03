Con la benedizione di “San Cataldo’’ al via progetto Container a Taranto

La citazione ci sta tutto per legare il patrono di Taranto, San Cataldo, e il progetto che ne porta il nome nella Container Terminal spa, che fruirà di 13,7 milioni di euro da investire nel porto della Città dei Due Mari. Una intesa tra ministero delle imprese e del made in Italy con Regione Puglia, Invitalia per riqualificare il vecchio molo san Cataldo e potenziare il servizio di trasbordo dei container. E c’è anche una interessante ricaduta occupazionale, come riporta il servizio di Nino Sangerardi che cita contenuti, proprietà e prospettive del progetto. Nell’anno di regime produttivo, 2024, si avranno 266 unità lavorative : un dirigente, 35 impiegati e 220 operai.

Ministero e Regione Puglia, 13,7 mln euro al progetto San Cataldo Container Terminal spa

Nino Sangerardi

La Giunta regionale ha ratificato lo schema di accordo tra Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Regione Puglia, Invitalia spa e San Cataldo Container Terminal spa. Quest’ultima, costituita nel 2019 opera nel settore marittimo portuale svolgendo mansioni di servizi connessi al trasporto marittimo per vie d’acqua, ha presentato a Invitalia(società statale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) una proposta di contratto di sviluppo e insediamento da realizzare in Taranto.

Il progetto industriale verte sulla ristrutturazione e reingegnerizzazione del Molo San Cataldo del capoluogo Jonico “per ampliare e efficientare la capacità di produzione soprattutto con riferimento alle attività di trasbordo dei container nel terminal portuale”. La società ha ottenuto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio la concessione demaniale, lunga 49 anni, dell’intera area che si estende su una superficie di un chilometro quadrato, e “ intende intervenire tanto sulle componenti edili(uffici, officina, magazzino, ingresso) quanto sugli impianti generali e specifici”, prevista l’acquisizione di nuovi macchinari e attrezzature.

Iniziativa che consentirà allo scalo di Taranto di attrarre più compagnie marittime fungendo non solo da punto di ridistribuzione del traffico ma anche da scalo per le navi “madre”. Inoltre il collegamento ferroviario e la possibilità di accogliere navi di grandi dimensioni permetterà ai carichi che arrivano via mare di proseguire il trasporto su rotaia collegando, oltre alle zone dell’entroterra, nuove potenziali zone industriali.

Alla luce delle valutazioni svolte dai vertici di Invitalia spa il programma della San Cataldo Container Terminal spa è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e pertanto coerente al Decreto del Ministero Sviluppo Economico dell’8 novembre 2016.

L’investimento economico complessivo pari a 58.181.945,00 euro mentre l’agevolazione pubblica concedibile nella misura di 13.798.979,59 euro suddivisa così: 12.717.139,59 euro impegnati dal del Ministero Imprese e del Made in Italy e 1.081.840,00 dalla Regione Puglia.

Nell’anno di regime produttivo, 2024, si avranno 266 unità lavorative : un dirigente, 35 impiegati e 220 operai.



Socio unico della San Cataldo Container Terminal spa è la compagine di diritto olandese Terminal San Cataldo B.V. , a sua volta facente capo alla società di diritto turco Yildmir/Yilport che amplierà le proprie attività in Italia connettendo l’infrastruttura di Taranto con gli altri piani industriali del Gruppo.

Attuazione coordinamento e monitoraggio dell’Accordo sono demandati a un Comitato tecnico che sarà costituito con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Durata della convenzione tra Ministero e Regione e Invitalia e San Cataldo Container Terminal spa, fino al 31 dicembre 2026.