Con Imparato (dg Stellantis) Melfi attende la marcia della ripresa

I suoi genitori erano di origine pugliese e da loro ha eredidato sorriso, sacrifici e concretezza.Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer Enlarged Europe di Stellantis, ( in italiano direttore generale allargato per l’Europa) nella visita effettuata nello stabilimento di Melfi ha confermato l’impegno del gruppo per la produzione di sette modelli plurimarca ( ad alimentazione elettrica ed ibrida) che dovrebbero contribuire gradualmente a raggiungere una produzione di 150.000 veicoli l’anno, rispetto ai 400.000 del passato, quando uscivano dalle linee modelli Fiat e Jeep. Altri tempi. La crisi di mercato , i ritardi dell’industria europea negli investimenti per l’elettrico, nonostante lo stop dell’Unione europea a produrre veicoli con motori termici dopo il 2035 e scelte discutibili della passata gestione con l’ex manager Carlos Tavares hanno portato Melfi e tutte le aziende italiane del gruppo in una situazione di incertezza. Ora si ricomincia con la Citroen Ds 8 elettrica, con l’auspicio una specifica fascia di mercato risponde in maniera dovuta. C’è da lavorare, rimotivare e offrire elementi utili per ridurre la cassa integrazione per gli occupati e, chissà, fare qualcosa per l’indotto che è interamente o quasi scomparso. Su questo si sa bene poco. E, purtroppo, il nostro Paese aldilà dell’apporto che dà alle vertenze non ha, da un trentennio buono, una politica industriale. Il nodo è qui e deve fare i conti con i costi dell’energia e con tutto quanto manca per favorire la transizione elettrica. Il potere di acquisto delle famiglie,poi, è quello che è…in calo. E la cara affidabile auto diesel, benzina e ad alimentazione alternativa a gpl o a metano (veicoli non prodotti da Stellantis, altri marchi sì) è lì, a portata di tasca.



Il COMUNICATO DI STELLANTIS

Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer Enlarged Europe di Stellantis, ha oggi visitato lo stabilimento di Melfi che beneficerà nei prossimi anni del lancio di 7 nuovi modelli tra elettrici e ibridi. La prima vettura che arriverà entro il primo semestre del 2025 sarà la nuova DS N°8 (solo elettrica), cui seguirà, nella seconda parte dell’anno, anche la nuova Jeep Compass (ibrida ed elettrica). Gli altri due modelli previsti, ibridi ed elettrici, arriveranno nel 2026. Tutti i modelli saranno realizzati sulla piattaforma STLA Medium, una piattaforma multi-energia di altissima tecnologia che sta dando molta soddisfazione al Gruppo.



Imparato, che era in compagnia di Arnaud Deboeuf, Chief Global Manufacturing & Supply Chain Officer, Luca Napolitano, CEO di Lancia e Responsabile delle vendite europee di Stellantis, e Antonella Bruno, Responsabile di Stellantis in Italia, ha avuto incontri con il management dell’impianto, di cui è responsabile il manager Nicola Intrevado, ed ha visitato i vari reparti dello stabilimento, confrontandosi con le persone impegnate lungo le linee. Prima di lasciare l’impianto, ha voluto salutare in un incontro, come aveva fatto ieri a Pomigliano, oltre un centinaio di lavoratori in rappresentanza di tutti i circa 5000 dipendenti del Plant.



La visita rientra nelle attività propedeutiche alla realizzazione del Piano Italia, presentato lo scorso 17 dicembre al MIMIT, che pone il nostro Paese al centro delle strategie di Stellantis, attraverso l’aumento dei modelli in produzione, elettrici e ibridi, e la salvaguardia dei livelli occupazionali, in linea con gli investimenti produttivi e avviando processi di inserimento, aggiornamento e riqualificazione delle persone del Gruppo.

Claudio D’Amico

Italy Country

Public Relations & Communication Director

Via Plava 80

10135 Torino – Italia



L’ASSESSORE CUPPARO: REGIONE CONDIVIDE LINEA IMPARATO

Potenza, 19 febbraio 2025

Stellantis: Regione in sintonia con la “linea Imparato”

L’assessore Cupparo: piena collaborazione con Governo, Regione e parti sociali

“La visita allo stabilimento di Melfi del responsabile Europa di Stellantis Jean Philippe Imparato e le sue dichiarazioni di conferma degli impegni assunti da tempo con la Regione e i sindacati, vale a dire che la prima vettura che sarà prodotta entro il primo semestre del 2025 sarà la nuova DS 8 (solo elettrica), cui seguirà, nella seconda parte dell’anno, anche la nuova Jeep Compass (ibrida ed elettrica), sono un’ulteriore testimonianza che siamo sulla strada giusta per garantire un futuro alla fabbrica di Melfi, all’indotto e quindi ai lavoratori interessati”.

Così l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo per il quale “il paziente confronto che la Regione tiene vivo anche nelle fasi più convulse si dimostra l’unico strumento efficace. Bisogna dare fiducia alla “linea Imparato” improntata sulla piena collaborazione con Governo, Regione, parti sociali e che prevede 150mila auto a Melfi che Imparato considera “strategico” per l’intero Gruppo, al punto da venire di persona a verificare come procede il cronoprogramma deciso, in grado di accompagnare la delicata fase di transizione all’elettrico. In proposito i dati diffusi da Stellantis, in contemporanea con l’arrivo di Imparato in Basilicata, sono un nuovo incoraggiamento.

Nel mercato totale dei veicoli elettrici (BEV), Stellantis nel mese di gennaio incrementa la propria quota, sfiorando il 13% e guadagnando il secondo posto nella classifica generale dei Grandi Gruppi Auto e consolidando la sua posizione nello scacchiere di un mercato automobilistico europeo particolarmente competitivo. Per questo, in sintonia con la “linea Imparato”, continueremo a lavorare, tenendo sempre saldo il fronte con sindacati e Confindustria, sia per garantire la prosecuzione degli ammortizzatori sociali e ottenere l’abbattimento dei costi (addizionali) a carico delle aziende, che per lo sblocco immediato delle risorse finanziarie previste a favore dell’area di crisi complessa. Siamo entrati in una fase decisiva, nella quale la condivisione delle strategie e degli obiettivi assume un valore importante. Si tratta di costruire, tassello per tassello, le migliori condizioni di rilancio dello stabilimento di Melfi”.



L’INTERVENTO DI PALUMBO (ugl Basilicata)

Comunicato stampa

Stellantis. Ugl Potenza:”Pronti per il futuro di Melfi che beneficerà di sette nuovi modelli”.

“Noi sosterremo il settore automotive, Stellantis sta riavviando la nuova architettura produttiva, possiamo e dobbiamo rimettere e bene sulla giusta strada l’auto prodotta a Melfi, come già stiamo facendo in collaborazione con la Regione Basilicata. Per l’Ugl Metalmeccanici il momento è giusto come giusto è il tempo della responsabilità facendo squadra con l’Italia per affrontare le sfide esistenziali. In Basilicata, Melfi beneficerà nei prossimi anni del lancio di sette nuovi modelli tra elettrici e ibridi: siamo pronti a far decollare il sito lucano come nei bei tempi di alta produttività”.

E’ quanto ha dichiarato il Segretario provinciale dell’Ugl Metalmeccanici di Potenza, Giuseppe Palumbo dopo che Jean-Philippe Imparato, responsabile delle attività europee di Stellantis, ha visitato lo stabilimento di Melfi (Potenza).

“Come da cronoprogramma dall’ultimo incontro con Stellantis al tavolo Mimit il 17 dicembre u.s., si stanno rispettando gli impegni presi per la Basilicata la quale beneficerà nel corso dei prossimi anni del lancio di 7 nuovi modelli: dal 2025 sarà prodotta la nuova DS n°8, la nuova Jeep Compass, la nuova Lancia Gamma e la nuova DS7, tutte elettriche. Di questi, tre modelli – Jeep, Gamma e DS7 – saranno anche ibridi, il che triplica la previsione dei volumi prodotti. Questi modelli saranno realizzati sulla piattaforma STLA-MEDIUM. Come O. S. Ugl Metalmeccanici – ha dichiarato Palumbo – registriamo un cambio di passo rispetto alla gestione Tavares, dove le dichiarazioni di Imparato, durante la visita allo stabilimento di Melfi, sono da apripista per una reale opportunità di ripresa produttiva e occupazionale per il futuro dello stabilimento e di tutto il suo indotto ad esso collegato. Imparato in compagnia di Arnaud Deboeuf, Chief global manufacturing & Supply chain officer, Luca Napolitano, ceo di Lancia e responsabile delle vendite europee di Stellantis, e Antonella Bruno, responsabile di Stellantis in Italia, ha avuto incontri con il management dell’impianto, di cui è responsabile il manager Nicola Intrevado, ed ha avuto modo di visitare i vari reparti dello stabilimento, confrontandosi con le persone impegnate lungo le linee e constatare di persona la grande voglia di riscatto che le risorse umane hanno nella fabbrica. Lavoratori che per oltre trent’anni hanno portato alto il nome di Stellantis e della Basilicata in tutto il mondo con enormi sacrifici e senso di abnegazione. Il Responsabile ha confermato l’impegno del gruppo per la produzione di sette modelli plurimarca ( ad alimentazione elettrica ed ibrida) che dovrebbero contribuire gradualmente a raggiungere una produzione di 150.000 veicoli l’anno, rispetto ai 400.000 del passato, quando uscivano dalle linee modelli Fiat e Jeep. Altri tempi. La crisi di mercato, i ritardi dell’industria europea negli investimenti per l’elettrico, nonostante lo stop dell’Unione europea a produrre veicoli con motori termici dopo il 2035 e scelte discutibili della passata gestione con l’ex manager Carlos Tavares che hanno portato Melfi e tutte le aziende italiane del gruppo in una situazione di incertezza. Ora si ricomincia, il nostro auspicio rientrare subito nelle attività propedeutiche alla realizzazione del Piano Italia, presentato lo scorso 17 dicembre al Mimit, che pone il nostro Paese al centro delle strategie di Stellantis, attraverso l’aumento dei modelli e la salvaguardia dei livelli occupazionali, in linea con gli investimenti produttivi e avviando processi di inserimento, aggiornamento e riqualificazione delle persone del Gruppo. Il nostro impegno – conclude Palumbo – sarà nell’accompagnare il più possibile l’evoluzione del piano industriale con responsabilità a difesa del lavoro per garantire il futuro dell’industria a Melfi”.

Potenza, 19 febbraio 2025

Grazie

PALUMBO GIUSEPPE + UGL POTENZA.jpg