“L’ Amministrazione comunale di Ferrandina dichiara la propria contrarietà all’ipotesi, circolata in questi ultimi giorni, di accorpamento dei due Consorzi industriali di Matera e Potenza in un unico Ente regionale.”

E’ quanto emerge in una nota congiunta inviata dal Sindaco Gennaro Martoccia e dall’ Assessore alle Attività produttive del Comune di Ferrandina, Angelo Zizzamia che così prosegue:

“Riteniamo un errore immaginare che la situazione di crisi in cui versa da tempo il Consorzio industriale di Potenza possa trovare soluzione fondendo i due Enti che, tuttavia, gestiscono due territori diversi, mettendo in discussione la loro autonomia che deve essere necessariamente funzionale alle esigenze e alle peculiarità che ciascun territorio ha, a partire dalla programmazione e dalle scelte urbanistiche e di pianificazione territoriale che deve essere rapportata alle realtà istituzionali e alle comunità di riferimento.

Sarebbe il caso, invece, di addivenire in tempi certi alla bonifica dei Siti e che si investano e sostengano i Consorzi industriali in nuove e rinnovate funzioni per farli divenire a pieno soggetti in grado di attrarre nuovi investimenti, di dotare le Aree Industriali di infrastrutture a partire dalla Piattaforma logistica di Ferrandina, nell’ottica di offrire una valida area logistica per i flussi commerciali, anche in previsione dell’imminente avvio della operatività della ZES, che costituisce l’unica vera grande opportunità di sviluppo per la regione Basilicata.”