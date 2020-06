L’ordine del giorno dell’assemblea dei soci della Banca di credito cooperativo dell’Alta Murgia, che riportiamo più avanti, è davvero corposo.Il Comitato Soci ha provveduto a redigerne una integrazione altrettanto corposa, con una sequenza di perplessità e interrogativi che richiederanno senz’ altro approfondimenti e chiarezza. Domande che fanno riferimento alla crisi in atto e ai sacrifici richiesti a tutti, dirigenza compresa, di contenere i compensi. E poi il rapporto con i soci, i rimborsi sulle quote sociali e la decisione di anticipare a giugno la convocazione dell’assemblea. Clima della vigilia di convocazione, fissata per il 24 e 25 giugno, che si annuncia bollente…

LA CRISI C’E’…MA NON PER TUTTI (…)!

Il Comitato di tutela dei Soci della BCC dell’Alta Murgia, in vista dell’assemblea dei soci del 24-25 giugno

2020, comunica quanto segue.

In un momento di forte crisi per l’intero tessuto economico ed imprenditoriale del territorio, viene

proposto l’aumento dei compensi del Presidente e del Vice Presidente vicario di oltre il 350% rispetto ai

compensi precedenti.

Per il Presidente il compenso passa da 30.000 a 105.000 euro all’anno.

Per il Vice Presidente Vicario il compenso passa da 20.000 a 80.000 euro all’anno.

Gli altri 5 consiglieri, invece, pur avendo le stesse responsabilità del Presidente e del Vice Presidente, si

“accontentano” di un aumento di “appena” 5.000 euro, passando da 10.000 a 15.000 euro all’anno!!!

Alcune domande sorgono spontanee:

a) per quali ragioni e in base a quali parametri si giustificano questi aumenti?

b) non c’erano altre priorità per reinvestire sul territorio somme così importanti?

c) per quali ragioni, invece, i soci che hanno necessità di avere il rimborso delle loro quote sociali,

soprattutto in questo momento di scarsa liquidità per le famiglie, non vengono degnati

nemmeno di risposta?

d) perché la Banca emette esclusivamente nuove azioni e non consente ai nuovi soci di rilevare le

azioni dei vecchi soci che vogliono recedere?

e) soprattutto, perché si è deciso di anticipare a giugno la data dell’assemblea, che nell’avviso di

aprile 2020 era stata ipotizzata svolgersi per il 19 luglio 2020? Forse si è preferito usare la

normativa c.d. anti-Covid, la cui applicabilità scade il prossimo 30 giugno, per impedire ai soci di

essere presenti fisicamente e discutere in assemblea questi “delicati” argomenti?

Il Comitato ha proposto, attraverso propri associati, alcuni quesiti alla Banca, chiedendone adeguata

pubblicità, sia delle domande che delle relative risposte.

Ad oggi la Banca non ha divulgato queste domande né, tantomeno, le risposte.

Perché non farle conoscere ai Soci?

Perché si continua ad operare con scarsa trasparenza?

Abbiamo una sola certezza: il Comitato continuerà nell’opera di divulgazione, controllo e tutela degli

azionisti deboli della Banca.

Altamura, 20 Giugno 2020

Il Comitato



I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 24 Giugno 2020, alle ore 11:00 in prima convocazione e per il giorno 25 Giugno 2020 alle ore 11:00 in seconda convocazione presso la sede legale della Banca dell’Alta Murgia Credito Cooperativo – s.c., ad Altamura (BA) in Piazza Zanardelli n. 16 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 – Destinazione del risultato di esercizio;

Governo societario: informativa all’Assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali;

Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020/2023 previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo;

Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;

Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri ai sensi dell’art. 49 dello Statuto;

Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori ed al Collegio Sindacale;

Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra- professionali) degli Amministratori, Sindaci e Direttore Generale;

Determinazione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;

Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’Assemblea sull’attuazione delle politiche 2019;

Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.