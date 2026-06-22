Comitato azionisti ex BPB perplesso su vendita.Ministro, dopo il danno no alla beffa !

E alla proposta del ministro Giancarlo Giorgetti, a seguito di quanto riferito dai sindacati che hanno incontrato l’azienda, gli azionisti dell’ex Popolare di Bari replicano convocando l’Assemblea a Bari il 29 giugno. Hanno scelto il giorno dei Santi Pietro e Paolo, martiri della Chiesa, e non vuole soffrire ancora il comitato indipendente degli azionisti della ex Banca Popolare di Bari, oggi Banca del Mezzogiorno Bdm Banca, che ci hanno rimesso non pochi quattrini a causa di una gestione dissennata dell’istituto di credito di tanti baresi. La convocazione dell’assemblea, fissata presso il Comune di Bari, segue alle dichiarazioni del ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti che ha annunciato l’avvio della acquisizione di interesse della Bdm

anche se al momento- come riporta la nota pubblicata da un quotidiano non è stato formalizzato nulla. La vendita spezzatino sarebbe una iattura per i risparmiatori con la scomparsa definitiva di una Banca che è la storia dell’economia locale. Da qui l’esigenza di evitare che la banca scompaia. All’incontro sono stati invitati anche il presidente della Giunta regionale Antonio De Caro, il sindaco di Bari Vito Leccese. Di certo interverrà il parlamentare Mario Turco (m5S), che giovedì scorso ha udito il ministro Giorgetti,componente della commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche) e probabilmente Filippo Melchiorre (Fdi).





COMITATO INDIPENDENTE AZIONISTI DELLA BPB

Convocazione Assemblea

degli azionisti/risparmiatori ex BpB, le forze politiche e

sindacali nazionali e locali.

Si annuncia la convocazione dei Comitati e di tutte le forze

politiche e sindacali, per lunedì 29 Giugno p.v. ore 10,00

presso la sala ex Patrimonio del Comune di Bari – C.so

Vittorio Emanuele 87 per il grido di allarme paventato

dalla vendita della BdM (ex BpB) e conseguente

spacchettamento nonché perdita dell’unico Istituto

bancario che operi sull’intero territorio meridionale.

Il DIRETTIVO

DEL COMITATO INDIPENDENTE AZIONISTI DELLA BpB

indizione assemblea per il 29 giugno 2026

