Ha fatto bene il Presidente del consiglio Conte a convocare gli “stati generali” per raccogliere proposte e stimoli per delineare quelle linee da seguire per risollevare il Paese e guidarlo verso uno sviluppo duraturo e -possibilmente- con una visione che faccia tesoro di tutti gli errori che ci hanno fatto schiantare contro quel muro imprevisto, invisibile ma duro del Covid19.

Uno schianto che ci ha fatto gridare tutti in coro: “niente più deve essere come prima“!

E meno male che Conte ha fatto questa scelta che, per le presenze qualificate che si annunciano in questo forum che durerà 10 giorni, perchè da quello che si legge sul lavoro del team guidato dal manager Vittorio Colao (incaricato proprio di abbozzare un piano per la rinascita dell’Italia dopo lo choc coronavirus) sembrerebbe un “continum” all’ennesima potenza di ciò che si è fatto prima e che questa tragedia ci ha fatto capire e a molti giurare e spergiurare che “mai più così“.

Insomma il Piano Colao, piuttosto che mettere in discussione il modello economico e sociale che ha dimostrato di non garantire protezione ad alcuno, propone di rifare tutto e peggio di prima. Costituendo così, involontariamente, l’elenco di ciò che NON si dovrebbe fare.

Il Piano Colao, nei suoi sei paragrafi e 121 progetti, ha due punti cardine: la società ruota tutto intorno all’impresa (da quest’ultima deriverebbe il benessere della prima) e che tutto ciò che è grande è bello (TAV, TAP, 5G, Ponte sullo stretto, ecc.).

Da ciò deriva che gli utili delle imprese è centrale e che tutti i provvedimenti finanziari, fiscali e normativi proposti vanno in tale direzione nella infinita corsa a togliere i “lacci e lacciuoli” che ancora persisterebbero dopo la sbornia liberista.

Si va dalla proposta di abolizione del codice degli appalti (legalizzaziamo anche le mafie?) alla deregolamentazione dei contratti e delle condizioni di lavoro (basti pensare che c’è anche la defiscalizzazione delle indennità per turni aggiuntivi o per lavoro notturno e festivo). Dagli aiuti finanziari a totale carico dello Stato (che come Pantalone è chiamato a pagare i costi con l’ulteriore aumento del debito pubblico), all’azzeramento di ogni contributo fiscale delle imprese alla collettività (gli utili sono privati i costi no).

Nel piano, poi, si punta alle grandi opere che siano digitali (come il 5G) o materiali (come Tav, Tap, Ponte sullo Stretto e quant’altro) che andrebbero realizzate ad ogni costo. Come? Ma con la proposta di “leggi o protocolli nazionali di realizzazione non opponibili da enti locali”. Si sa al capitale, al profitto, la democrazia non piace molto.

Ma dalla voglia di grandeur della ricetta Colao non si salvano nemmeno le piccole e medie imprese perché la destinazione di gran fetta dei soldi sul piatto sarebbero destinate alle grandi aziende multinazionali, mentre loro -le piccole- grazie alla proposta di modifica della legge sui fallimenti, potrebbero benevolmente essere assorbite dai giganti del mercato: ma attenzione, solo quell maggiormente remunerative, lasciando le altre al “naufrar m’è dolce in questo mare”.

Ma dei servizi pubblici locali (acqua, energia, trasporti, rifiuti) che farne secondo il Colao meravigliao? Tutti da accorpare in grandi multiutility finanziarizzate…da privatizzare, ovviamente.

E in questo festival del privato e bello e il pubblico che serve solo quando paga a fondo perduto: l’ambiente è un “volano per il rilancio” mentre l’arte e la cultura non sono altro che un mero “brand del Paese”.

Insomma esattamente il contrario di ciò che era sembrato di capire, ovvero che è proprio il sistema capitalistico vigente che è alla base delle storture registrate e che perciò necessitano scelte radicali per fuoriuscire da tale modello per delineare una economia più a misura d’uomo, più attenta all’ambiente e più responsabile verso la società.

Un piano e una logica stridente con le esigenze emerse in questi tragici mesi. L’augurio è che venga superato dal dibattito che si svilupperà in queste settimane.

Ma sarà dura, per i potenti interessi in campo che non molleranno per spartirsi la golosa torta apparecchiata e per i numerosi forieri degli stessi che si annidano saldamente nelle stanze del potere.

Gli stati generali….non saranno certamente come i famosi 10 giorni che sconvolsero il mondo, ma speriamo almeno servano a correggere la direzione di marcia.