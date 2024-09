Colacicco: mancano maestranze, nessuno vuole fare più tappezziere, il falegname, il tagliatore o il cucitore

Nel pomeriggio di lunedì l’Assemblea della Sezione Unital – Legno Arredamento di Confapi Matera, che riunisce gli imprenditori operanti nella filiera del mobile imbottito, del legno e dell’arredamento, ha confermato per il prossimo triennio, all’unanimità, Presidente della Sezione Luca Colacicco, amministratore unico dell’azienda Falegnameria Colacicco Sas, operante nei settori del legno arredamento, del design e del mobile imbottito, con sede a Matera. “Nel triennio appena trascorso – ha dichiarato Colacicco – il settore del mobile imbottito ha vissuto alti e bassi. Attualmente siamo in piena crisi, con numerose imprese che fanno ricorso alla cassa integrazione o ad altri strumenti di ammortizzatori sociali. Inflazione, aumento delle materie prime, blocco del Canale di Suez e del Mar Rosso, rincari energetici, tensioni internazionali, sono tutti fattori che hanno contribuito a ridurre ordini e commesse, riducendo anche il valore del nostro principale fattore di competitività, cioè il design e la qualità dei prodotti, su cui ancora oggi siamo imbattibili. Inoltre, siamo preoccupati per il futuro a causa della mancanza di manodopera. Infatti, quando arriveremo al naturale turn over delle maestranze non saremo in grado di assicurare adeguate sostituzioni. Oggi nessuno vuole fare più il tappezziere, il falegname, il tagliatore o il cucitore. Meglio, invece, va il settore dell’arredamento, del contract, strettamente legato alle buone performance del turismo, sia a Matera che nella costa jonica; ma mi sembra insufficiente per tenere in vita un settore che in provincia di Matera ha conosciuto periodi migliori”. “Tra gli obiettivo del mio secondo mandato – ha aggiunto Luca Colacicco – c’è la ripresa del dialogo con la Regione Basilicata per rivitalizzare il Distretto del Mobile Imbottito e dare continuità a uno strumento che nel passato ci ha consentito di rilanciare il comparto. Oggi, infatti, si avverte la necessità di ritrovarci tutti insieme per avviare una seria riflessione sul futuro del nostro settore, in cui la progettualità e il design dovranno affiancarsi all’innovazione tecnologica e all’intelligenza artificiale. Infine, supporteremo le aziende con una serie di seminari tecnici sulle novità normative, come per esempio il nuovo regolamento comunitario EUDR (European Deforestation-free products Regulation) che mira a tracciare la legalità della provenienza e destinazione dei beni, con l’obiettivo di garantire uno sfruttamento sostenibile delle materie prime; oppure la nuova regolamentazione del packaging che, con la risoluzione legislativa P9_TA(2024)0318 del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, richiede la “Dichiarazione di conformità. Da non sottovalutare anche il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi in legno per la movimentazione e trasporto in container (pedane, cassette ecc.) per la mitigazione del rischio fitosanitario con lo standard ISPM N.15. Inoltre, da qualche mese abbiamo iniziato una collaborazione con un’azienda che si occupa di trasferimento tecnologico e a breve seguirà un momento formativo dedicato all’intelligenza artificiale nel settore del mobile imbottito”. L’Assemblea ha eletto nel Consiglio Direttivo: Andrea Marinelli (ADM Home Srl), Giacinto Sette (Keoma Srl), Dionisio Baldassarra (Mec Line Srl), Luciano Cirillo (Polform Srl), Tommaso Rizzi (Polirex Srl), Giuseppe Casalino (Rossini Srl), Antonio Tinelli (Spazio Relax Srl), Nicola Sardone (Upholstery Srl), Giuliana Mongelli (Sofangel Srl). Vicepresidente è stata eletta Giuliana Mongelli.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.