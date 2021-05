“Cna Matera esprime soddisfazione per l’approvazione da parte della Giunta Regionale della misura straordinaria di sostegno finanziario forfettario finalizzata a sostenere gli operatori economici (PMI, liberi professionisti, associazioni) operanti nei settori più duramente colpiti dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19 in corso da più di un anno e per i quali si sono prolungate le interruzioni delle attività. Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 9,750 milioni di euro.”

E’ quanto si legge in una nota che così prosegue:

Tante le attività, afferma Leo Montemurro Presidente Cna, per le quali in questi mesi ci siamo spesi per arrivare a questo importante risultato :Scuole guida, Agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche; Fotografi e laboratori di fotografi, tatuatori, pirotecnici, lavanderie industriali, centri di benessere fisico; Attività di supporto alle rappresentanze artistiche nell’organizzazione di spettacoli, laboratori turistici, noleggio di attrezzature per manifestazioni e spettacoli, organizzazioni di convegni e fiere, gestione di teatri e cinema, produzioni cinematografiche e televisive; servizio di noleggio con conducente di autobus turistici , con esclusione degli autobus utilizzati per il servizio di TPL Trasporto Pubblico Locale; titolari del servizio di TAXI e/o servizio di noleggio con conducente di autovettura; Bed & Breakfast, affittacamere e case vacanze con partita Iva: Bed & Breakfast, affittacamere e case vacanze senza partita Iva.

I requisiti di ammissione ai benefici e l’entità dei contributi previsti, differenziata per settore di attività, sono indicati nell’Avviso Pubblico.

Un ringraziamento all’Assessore Cupparo e al Dipartimento guidato dalla Dr.ssa Panetta nonché all’Ingegnere Giusy Lovecchio sempre pronta ad interloquire costruttivamente con le Associazioni di categoria portatrici delle istanze delle imprese associate.

In merito poi alle istanze delle imprese della mobilità turistica, afferma Francesco Porcari Presidente della Sezione Trasporti, va dato atto anche dell’impegno dell’Assessore Merra per il giusto riconoscimento delle difficoltà che il settore sta attraversando, alleggerite in parte dall’inserimento delle aziende titolari di bus turistici nei servizi aggiuntivi delle corse scolastiche.

Registriamo quindi un primo ed importante passo avanti per l’intero settore, fino ad ora escluso da precedenti interventi economici, e per il quale ancora molto ci sarà da fare tenuto conto della importanza strategica che lo stesso riveste nell’ambito della filiera turistica. Siamo convinti che solo attraverso un continuo e costante confronto istituzionale si potranno raggiungere i risultati auspicati per una più aderente offerta di servizi rispetto alle richieste del mercato.

Cna Matera da sin d’ora la propria disponibilità ad ospitare presso la propria sede una delle iniziative di divulgazione dell’Avviso Pubblico cui ha fatto cenno l’Assessore Cupparo nel suo comunicato stampa.”