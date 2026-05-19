CNA Matera presenta lo sportello “Salvagente per Te”, un supporto per artigiani e piccole imprese in difficoltà

“Venerdì 22 maggio alle ore 18:30, nella la sede di CNA Matera in Via degli Aragonesi 26/A, verrà presentato ufficialmente lo sportello “Salvagente per Te”, con l’obiettivo –si legge in una nota– di offrire un supporto concreto, tempestivo e qualificato agli artigiani e alle piccole e medie imprese che si trovano ad affrontare momenti di difficoltà economica. In un contesto economico complesso, la gestione precoce della crisi d’impresa non rappresenta solo un obbligo normativo, ma una vera e propria opportunità di salvaguardia del tessuto produttivo locale. Lo sportello nasce proprio come uno spazio di ascolto e di consulenza strategica per prevenire il dissesto e individuare i percorsi di risanamento più adeguati. L’evento di presentazione vedrà l’intervento di professionisti ed esperti del settore che approfondiranno gli aspetti tecnici, legali e finanziari legati alla gestione della crisi: dott. Antonio Pepe – Ideatore dello Sportello “Salvagente per Te”, che illustrerà la genesi e le finalità del servizio;

Avv. Roberto Luongo – Direttore di CNA Matera, che analizzerà l’impatto dello strumento sul territorio e il ruolo dell’associazione a supporto degli associati;

dott. Giuseppe Gianfreda – Che relazionerà su “Il Ruolo dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e dei Gestori della Crisi”;

dott. Carmelo Quattrone – Che interverrà sul tema “I finanziamenti per la crisi d’impresa”, focalizzandosi sugli strumenti finanziari disponibili per il rilancio aziendale.

Le conclusioni dei lavori saranno affidate al dott. Leonardo Montemuro, Presidente di CNA Matera. L’incontro è aperto alla stampa, agli associati e a tutti gli imprenditori interessati del territorio.” “Lo sportello ‘Salvagente per Te’ vuole essere un punto di riferimento e un porto sicuro per gli imprenditori”, dichiarano i vertici di CNA Matera che aggiungono:“Spesso la crisi può essere arginata e superata se affrontata in tempo e con gli strumenti giusti. Con questa iniziativa vogliamo tendere una mano concreta a chi rischia di affondare sotto il peso della burocrazia o della mancanza di liquidità.”

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