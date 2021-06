Non è facile avviare una attività economica, mettersi in proprio con tutte le garanzie finanziarie, fidejussiorie che le banche chiedono -ovviamente- ai potenziali giovani imprenditori. Senza dimenticare le lungaggini burocratiche per questo o quell’adempimento, altro che sportelli imprese….Semplificare? Nei fatti siamo lontani, ma c’è chi in silenzio e con tanta umiltà, e rispetto etico, considera i giovani e quanti hanno idee valide, ma non hanno ancora ‘benzina’ per partire, una risorsa da non sprecare. Cna e Banca etica sono tra questi e hanno unito le risorse. Della Cna si sa tanto e si muove a 360 gradi, facendo spesso sangue amaro come ripete Il presidente Leo Montemurro, quando hai davanti enti e soggetti che si muovono al rallentatore… Recente l’esperienza di Banca Etica a Matera e nel Materano, che venne presentata cinque anni fa all’Hotel Le Monacelle. Un altro pianeta del microcredito che di strada ne ha fatta, soprattutto nel settore della cooperazione sociale come vogliono statuto e modus operandi. E così 2+2…fa 5 per quanti hanno idee chiare e volontà per fare impresa.

E così con l’obiettivo di sostenere piccole iniziative imprenditoriali, a cominciare dai giovani, e nel rispetto di principi di eticità e trasparenza Banca Etica e Confederazione nazionale dell’artigianato (Cna) di Matera hanno avviato un percorso comune di assistenza al credito per favorire occupazione e investimenti. L’iniziativa, illustrata nel corso di una conferenza stampa, segue alle esperienze e alle buone pratiche che le due realtà imprenditoriale hanno avviato negli anni scorsi in diversi settori. ”L’attivazione del microcredito -ha detto il presidente di Cna, Leonardo Montemurro- per l’avvio di nuove attività o per consolidare quelle che hanno avviato saggiamente una politica dei piccoli passi e degli investimenti rappresenta una ulteriore opportunità di crescita per i giovani, e non solo. Garanzie, tutele, eticità è il nuovo fronte di una economia improntata alla trasparenza e alla partecipazione. Con Banca etica porteremo avanti un lavoro di squadra, che incoraggerà opportunità lavorative per superare la crisi e le difficoltà create dalla pandemia da covid 19”. Il microcredito consente la erogazione di prestiti garantiti, per piccoli importi, a tassi agevolati e dilazionati.



LA PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

Banca Etica propone un’esperienza bancaria diversa, offre tutti i principali prodotti e servizi bancari per privati e famiglie o per organizzazioni e imprese. Ha avviato l’attività nel 1999 grazie all’impegno di tante persone ed organizzazioni che si sono attivate per costituire un istituto di credito ispirato alla Finanza Etica. Sviluppa l’attività bancaria a partire dai principi fondativi sanciti nello statuto: trasparenza, partecipazione, equità, efficienza, sobrietà, attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche, credito come diritto umano. Per perseguire le proprie finalità Banca Etica ha elaborato un Manifesto e sviluppato diversi strumenti di “garanzia etica” per assicurare l’effettiva possibilità di un uso responsabile del denaro.

Cna, invece, rappresenta la più grande associazione di rappresentanza distribuita nel territorio. All’enorme diffusione dell’artigianato, delle piccole imprese, sia nelle grandi città come nei piccoli comuni, corrisponde infatti una presenza capillare: CNA è presente in tutte le province italiane, con 19 CNA Regionali e 95 CNA Territoriali, presenti in tutte le province italiane, con circa 7.500 collaboratori, attivi nelle oltre 1.100 sedi: tra regionali, territoriali e locali. La sede di Matera presente ormai da quasi 50 anni sul territorio comunale e provinciale conta oltre 600 imprese associate.

Per Banca Etica interverrà la Dr.ssa Chiara Candela responsabile della filiale di Bari.

Per Cna il Presidente Vicario Matteo Buono, Bruno Paolicelli componente della Presidenza e Marcello Santantonio Presidente Giovani Imprenditori.