“La nostra posizione in merito alla lotteria del click day per assegnare il bonus di 600 euro a lavoratori autonomi e stagionali, partite Iva e professionisti è di assoluta contrarietà.”

E’ quanto dichiara Leo Montemurro Presidente regionale della CNA di Basilicata che aggiunge:

“Già si tratta di un indennizzo minimo e che non potrà andare a tutti a causa dell’insufficiente stanziamento, affidarne la distribuzione a uno strumento aleatorio ci sembra davvero troppo. Solo il pensiero di ricorrere al click day, anzi, rappresenta un’offesa gravissima per quasi cinque milioni di italiani.

Soprattutto, questo strumento rischia di favorire i soggetti più strutturati a danno proprio di quanti affrontano l’emergenza in condizioni di svantaggio, personale e territoriale.

Per motivi geografici, sociali, economici i servizi in Italia non funzionano in maniera omogenea e questa considerazione vale ancor di più per quanto riguarda la connettività e le tecnologie.

Confidiamo nel passaggio parlamentare di conversione del Decreto per porre rimedio a questo assurdo meccanismo che se non modificato acuirà ulteriormente le distanze tra il modo produttivo dell’artigiano e i tutti i decisori politici, nessuno escluso.

Chiediamo con forza alle Istituzioni tutte il massimo rispetto in questa fase difficile e cruciale per il destino di milioni di persone e di imprese, consapevoli della gravità del momento. La norma così scritta sta creando moltissimi malumori tra i nostri associati che sia pure nella tragicità del momento non sono assolutamente disponibili ad essere calpestati in quello che di più caro ancora conservano: LA DIGNITA.”