“Con una nota indirizzata al Prefetto di Potenza Dr. Annunziato Vardè e al Prefetto di Matera Dr. Rinaldo Argentieri la Cna Basilicata ha chiesto che al tavolo provinciale, previsto dal Dpcm del 03.12.2020 all’art.1,punto 9, lett. s), sia ammessa anche la rappresentanza delle Imprese esercenti Ncc con bus, non impegnate nei servizi di Trasporto Pubblico Locale.”

E’ quanto reso noto con un comunicato in cui si legge ancora che:

“La richiesta nasce dalla considerazione che nella filiera del turismo il trasporto a mezzo autobus è stato quello che sta avvertendo la crisi in maniera consistente tenuto conto che è stata la prima attività a fermarsi nel lockdown, il primo provvedimento di chiusura adottato dal Governo, è stata la sospensione delle gite scolastiche dal 26 febbraio, e non è stato assolutamente interessato dalla ripartenza estiva registrata dalle categorie economiche del turismo – alberghi e stabilimenti balneari in primis – , ed oggi patisce ancor più le nuove chiusure causate dalla ripresa dei contagi, questo in Basilicata come nel resto dell’Italia.

L’attività dei bus turistici, pur non essendo mai stata chiusa da provvedimenti del Governo, è di fatto ferma perché è stata bloccata la mobilità delle persone, il DPCM di ottobre all’art 1 comma 2 ter, dice testualmente “è fortemente sconsigliato lo spostamento con qualunque mezzo, pubblico o privato, al di fuori del proprio comune di residenza se non per comprovati motivi di studio, lavoro ecc, da quel momento non si è mosso nessun autobus.

Oggi in base agli ultimi provvedimenti di legge ci potrebbe essere la possibilità di far intervenire le imprese del trasporto persone private a supporto delle imprese operanti nel Trasporto Pubblico Locale (TPL) soprattutto per quanto concerne le linee scolastiche. E proprio per meglio organizzare questa integrazione il nuovo Dpcm, all’articolo1, punto 9, lett.s) prevede l’istituzione di un tavolo coordinato a livello provinciale dai Prefetti per il raccordo degli orari delle scuole con quelli dei servizi di trasporto.

La Cna rappresenta più di 100 imprese tra Ncc autovetture/minivan ed Ncc Bus, opera ed è presente nelle due province presso le due Cna Territoriali di Matera e Potenza ed ha anche una rappresentanza regionale nella persona del presidente della Sezione regionale Bus Francesco Porcari.

Solo per evidenziare costa sta accadendo nella altre Regioni riportiamo che nella giornata di ieri si è tenuto il tavolo tecnico con la Regione Lombardia al quale hanno partecipato sia i direttori delle agenzie del Tpl unitamente ai rappresentanti e alle associazioni dei bus turistici.

Nel corso dell’incontro lombardo si sono delineate le linee guida per poter finalmente iniziare ad affiancare il servizio pubblico con i bus da turismo delle nostre imprese . Nei prossimi giorni verranno definite le modalità del servizio: la retribuzione, la quantità di bus da utilizzare, e il periodo di lavoro per il momento stabilito dal 07.01/2021 al 31.01.2021.

La Cna rappresenta più di 100 imprese tra Ncc autovetture/minivan ed Ncc Bus, opera ed è presente nelle due province presso le due Cna Territoriali di Matera e Potenza ed ha anche una rappresentanza regionale nella persona del presidente della Sezione regionale Ncc Bus Francesco Porcari.