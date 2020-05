“Il segnale di allarme lanciato dall’Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori va assolutamente sostenuto. L’emergenza sanitaria può aver agevolato atteggiamenti speculativi sui prezzi dei beni di prima necessità, assolutamente ingiustificato.”

E’ quanto scrive in un comunicato Roberto Cifarelli, capogruppo consiliare alla Regione Basilicata di CD-PD, perchè giustamente sostiene:

“I cittadini, le famiglie non possono trovarsi di fronte a prezzi “stellari” che riguardano sia i prodotti dell’agricoltura, sia i prodotti per l’igiene personale e della casa. Per non parlare poi dei prezzi proibitivi relativi ai cosiddetti dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, ecc), oggi, purtroppo, divenuti parte essenziale del corredo personale.

Pertanto, condividiamo la proposta di costituire presso il Dipartimento regionale Politiche di Sviluppo e, a latere della Consulta regionale delle associazioni dei consumatori, un Osservatorio per verificare l’andamento dei prezzi su base regionale al fine di scongiurare indebiti aumenti.

In questo modo e, con il coinvolgimento dei soggetti competenti, il Dipartimento regionale ha la possibilità di monitorare costantemente quanto avviene realmente sul territorio e, quindi, predisporre strumenti legislativi e di controllo in grado di prevenire e governare gli eventuali salti in avanti dei prezzi.

In verità, questa proposta, il gruppo del Partito Democratico, l’aveva inserita nel pacchetto integrato di misure di sostegno economico e sociale presentato al Presidente della Giunta regionale all’inizio di questa drammatica pandemia. Era facile prevedere che ad una difficile emergenza sanitaria avrebbe fatto seguito una altrettanto grave crisi economica per le famiglie e per le imprese. Alcune distorsioni del mercato potevano essere affrontate, a costo zero, prima e meglio.

Pertanto, ci auguriamo che la voce delle associazioni dei consumatori riceva più ascolto della nostra e si costituisca quanto prima l’Osservatorio regionale sui prezzi, nell’esclusivo interesse della comunità lucana.”