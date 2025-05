Chiusura banche. Bolognetti ‘’sospende sciopero della fame’’. Ma Bardi intervenga

Siamo alle solite Calimero…recitava la ‘’rèclame’’ ( il termine francese in voga negli anni 60 per indicare la pubblicità’’ del detersivo dell’italiana MiraLanza quando il povero pulcino ‘’sporco e nero’’ finiva a mollo nel mastello e ne usciva lindo e profumato. Ci vorrebbe la stessa cosa anche per la Basilicata dove il taglio di servizi e l’emigrazione vanno di paro passo. La cessazione fisica degli sportelli bancari è tra queste cause di disertificazione. Serve prendere il toro per le corna e farsi sentire, come chiede di fare Maurizio Balognetti- che ha sospeso lo sciopero della fame – e chiede al presidente della giunta regionale di Basilicata Vito Bardi di ‘’farsi sentire’’. Nel frattempo Banca Intesa San Paolo ha fasso sapere con un comunicato il perché della chiusura dell’Agenzia di Latronico e come intende sostituire, per alcuni mesi, il servizio con altre modalità operative. Buona lettura



LA LETTERA DI BOLOGNETTI AL PRESIDENTE BARDI

Banche e diritto alla conoscenza, Bolognetti: Per ora non inizierò la preannunciata azione nonviolenta. Bardi dia risposte prima che tutti i buoi scappino dalla stalla.

Di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani e già membro del Consiglio Nazionale dei “Club Pannella”.

Per corrispondere in particolare al dialogo intercorso con il direttore del Tgr Basilicata, Gennaro Cosentino; per corrispondere ai colleghi della redazione del Tgr che conosco da una vita e, mi sia consentito, per corrispondere a quella stampa lucana e pugliese che quotidianamente lavora per garantire l’essenza di ogni vera democrazia, cioè il diritto umano alla conoscenza, ho deciso di non intraprendere per ora la preannunciata azione nonviolenta di sciopero della fame. Il mio Satyagraha (insistenza per la verità) che mi accompagna da sempre, ovviamente continuerà e, in particolare, in questo momento proseguirà sulla questione della “Desertificazione bancaria” delle nostre aree interne e sul diritto alla conoscenza.

Chiedo al Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi, di onorare la missiva con la quale il sindaco di Latronico, Fausto De Maria, ha inteso sollecitarlo e richiamare la sua attenzione. Una risposta, considerando la questione posta e i rispettivi ruoli istituzionali, che è atto dovuto.

Presidente Bardi, mentre la politica e chi governa o dovrebbe governare era in tutt’altre faccende affaccendata, molti cittadini di questa regione hanno perso il diritto a poter avere un servizio sacrosanto. Il tutto, temo, non in nome del profitto, ma dell’avidità.

Forse non è ancora troppo tardi per chiudere la stalla ed evitare che altri buoi scappino, ma si potrebbe anche recuperare alcuni buoi fuggiti con il favore delle tenebre, alimentate da una politica poco accorta.

Presidente Bardi, vorrei poter citare quel Manlio Rossi Doria e le sue Terre dell’Osso, ma avremmo bisogno di un dibattito collettivo che non c’è e temo che forse mai ci sarà. Il liberismo, Presidente, è un’ideologia perniciosa e che chi afferma che il mercato si autoregola crede ancora nelle favole. A partire dalla caduta del “Muro di Berlino”, il capitalismo ha mutato pelle, trasformandosi da capitalismo liberaldemocratico in capitalismo autoritario, cannibale, prevalentemente speculativo e, per citare un libro edito dalla Luiss, in “Capitalismo della Sorveglianza”.

Non so se ci sia un nesso tra la mia premessa e la chiusura, a partire dalla nostra Basilicata, di decine di filiali di una grande Banca qual è Intesa San Paolo. Quel che so è che questa spoliazione, lo ripeto, nega servizi ai cittadini, alle imprese, ai lavoratori, ai pensionati e riduce i ranghi dei lavoratori bancari.

Le nostre aree interne lucane e non hanno bisogno di questi servizi, ne hanno bisogno come il pane, se non vogliono definitivamente morire. Tutto ciò non può essere ignorato da chi si comporta da “razza padrona” (penso anche all’ex Fiat e ai quattrini di Stato che hanno incassato negli anni). I nuovi “Padroni del vapore” non possono ignorarci e limitarsi a scuotersi la polvere dalle scarpe.

Noi, Presidente, dico noi lucani, noi Paese (Italia), non siamo polvere. E per quanto mi riguarda non cederò a nessuna atavica rassegnazione e voglio urlare: “Basta macelleria sociale, sì alla giustizia sociale”.

Perdonatemi se come un disco rotto cito di nuovo e ancora l’incipit del discorso d’insediamento pronunciato da F.D. Roosevelt nel 1933: “Davanti al tribunale dell’opinione pubblica, condannati dal cuore e dalla mente degli uomini, stanno i sistemi di speculatori poco scrupolosi”.

Già, Roosevelt, il Presidente del “New Deal” e il Presidente che comprese che occorreva separare nettamente l’operato delle banche commerciali dall’operato delle banche d’affari. Sto parlando naturalmente del “Glass-Steagall Act”, sciaguratamente abolito circa 60 anni dopo.

Non per nostalgia, Presidente, ma vorrei tanto che ricominciassimo a ripensare a quella “Economia sociale di mercato”, morta e sepolta, e che si ridesse realmente valore a due paroline: “GIUSTIZIA SOCIALE”



NOTA STAMPA

Potenza, 14 maggio 2025 – Intesa Sanpaolo sin dal 2014 adotta un modello di servizio che prevede la multicanalità integrata per soddisfare le diverse e sempre nuove esigenze di una clientela che sta cambiando abitudini di vita e di consumo e intensificato la fruizione e la richiesta di soluzioni digitali.

Il Piano d’Impresa 2022-2025 della Banca ha accelerato questo percorso di trasformazione con un programma d’investimenti per tecnologia e crescita pari a 5 miliardi di euro e l’impiego di figure professionali dedicate, oltre ad aver lanciato nel 2023 isybank, la banca digitale del Gruppo, per rispondere alle esigenze di una clientela già digitale o che predilige un rapporto con la banca basato su innovazione, semplicità e convenienza, in particolare i giovani. L’efficacia del percorso intrapreso è testimoniata dagli oltre 12 milioni di clienti del Gruppo che oggi hanno un contratto multicanale.

Intesa Sanpaolo fa presente che per i clienti residenti in comuni dove non vi siano ulteriori filiali del Gruppo, come nel caso di Latronico, in provincia di Potenza, è attivo un ulteriore servizio di attenzione alla clientela:

la gratuità per 12 mesi dei prelevamenti presso il circuito Mooney (edicole, negozi e tabaccai convenzionati) e di 6 mesi per i prelevamenti presso ATM di terze reti.

Intesa Sanpaolo affianca alle filiali fisiche le aree self (ATM/MTA) che sono rappresentate da macchine evolute che consentono di svolgere in autonomia le principali operazioni di cassa. A livello nazionale ci sono oltre 3.500 aree self (incluse le filiali), con circa 6.200 macchine ATM/MTA.

Un ulteriore servizio è garantito dalla filiale digitale che offre la possibilità di operare da remoto dal lunedì al giovedì dalle ore 7 alle 24, il venerdì dalle ore 7 alle 22, e nel weekend e festivi dalle ore 9 alle 19.

E’ raggiungibile attraverso il numero verde dedicato oppure dall’app di Intesa Sanpaolo. Tramite la filiale digitale si possono eseguire tutte le operazioni bancarie tradizionali (per esempio pagare un F24, ricaricare una carta prepagata, verificare l’accredito della pensione) e quelle di trading.

Nel rassicurare la clientela, Intesa Sanpaolo spiega che, quando una filiale viene chiusa, la continuità dei servizi e il rapporto con il cliente sono garantiti nella filiale accorpante, in questo caso quella di Lauria Superiore, dove verranno trasferiti in automatico dalla banca tutti i depositi e conti con relative domiciliazioni di bollette e accredito di stipendi/pensioni. I clienti possono continuare ad usare il medesimo carnet di assegni e le stesse carte bancarie. Le filiali che vengono accorpate hanno un numero medio di operazioni di cassa che è inferiore alla metà della media nazionale e comunque in generale operazioni per oltre il 90% fattibili tramite MTA.

La relazione con il cliente resta centrale e si punta alla creazione di filiali di maggiori dimensioni che possano offrire tutti i servizi, dai finanziamenti al risparmio, alla tutela e all’assicurazione.

