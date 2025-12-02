Chiudono le attività? Da Udine il bando ”Vieni a investire da me”. Esempio per Matera

Ne avevamo accennato in altri servizi e, di recente, nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/a-matera-fitti-da-capitale-e-allora-casa-a-pomarico-miglionico-e-montescaglioso/, con un riferimento alle cause della chiusura di attività commerciali a causa dell’aumento dei fitti, del commercio elettronico e dell’assenza di politiche di incentivi (non assistenziali) che non favoriscono di certo la cultura d’impresa. Il bando ”Vieni a investire da me” del Comune di Udine, segnalatoci da Antonio Serravezza, pari a 1.400.000 euro, interviene su innovazione, compensazione di carenze dell’offerta economica e di servizi e di tutta una serie di incentivi a cominciare dai locali sfitti. Copiare? Ispirarsi comunque a quanti si sono ripiegati con buon senso e concretezza per contenere alla desertificazione di centri storici e periferici. Una ”luce” di un negozio o di una attività in meno aumenta allarme sociale e insicurezza. Udine è altro contesto. Ma Matera è al Sud e il turismo non riesce da solo a compensare una crisi che è oggettiva. Il Comune può dare un segnale. Ma serve cultura d’impresa…



IL BANDO DEL COMUNE DI UDINE

Descrizione

Il Comune di Udine, attraverso il Servizio edilizia privata e pianificazione territoriale, annuncia l’emissione del Bando per il Fondo Rilancio Economico. L’iniziativa stanzia l’importo complessivo di 1.400.000,00 Euro per l’assegnazione di contributi a fondo perduto destinati a sostenere gli investimenti. L’obiettivo è favorire la ripresa economica e il rafforzamento del tessuto imprenditoriale urbano, con particolare attenzione sia ai quartieri periferici con fragilità sociodemografiche sia al centro cittadino.



Destinatari e Ambiti di Intervento

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese (MPMI) del commercio e artigiane, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, purché abbiano una sede operativa o unità locale nel territorio comunale di Udine.

Il Bando prevede due misure distinte di intervento:

Interventi nei Quartieri Periferici (stanziamento di 1.000.000,00 Euro ): Volti a sostenere il commercio e i servizi di prossimità. Le iniziative finanziabili includono l’apertura di esercizi e attività mancanti (come alimentari o servizi sanitari) , la continuità d’impresa o il passaggio generazionale (a favore di imprese con rappresentanti legali under 40) , e l’innovazione del design di arredi e insegne.

Interventi nel Centro Cittadino (stanziamento di 400.000,00 Euro ): Finalizzati al rilancio del commercio al dettaglio e dei servizi. Riguardano nuove aperture di esercizi (esclusi pubblici esercizi) , passaggi generazionali , innovazione del design , e la promozione di attività in locali sfitti da almeno tre mesi.

L’intensità del contributo varia dal 50% al 75% della spesa ammissibile, calcolata su importi massimi di spesa variabili a seconda della misura (fino a 100.000 Euro per le nuove aperture nei quartieri). La spesa complessiva minima ammissibile non può essere inferiore a 10.000,00 Euro.



Modalità e Scadenze per la Domanda

Il contributo è concesso con procedura automatica (a sportello), il che significa che l’assegnazione avviene secondo il rigoroso ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 di lunedì 1 dicembre 2025 ed entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 31 gennaio 2026.

La presentazione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica mediante la procedura disponibile sul sito istituzionale del Comune di Udine, con accesso obbligatorio tramite SPID o CIE. È richiesta l’allegazione dei preventivi delle spese per le quali si richiede il contributo. La rendicontazione dei progetti dovrà essere completata entro il 31 ottobre 2026.

Per tutti i dettagli sui requisiti di ammissibilità, gli obblighi e la documentazione necessaria, si rimanda alla consultazione del Bando integrale.