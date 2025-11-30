Chiude dal 1 dicembre a Matera bancomat Bper di via Nazionale

Un foglio formato A4 affisso sul bancomat dell’ex agenzia 1 della Bper di via Nazionale a Matera da alcuni giorni annuncia avvisa la chiusura, per sempre, una esperienza che è tanta parte della storia socio economica cittadina. Da lunedì 1 dicembre 2025 stop alle operazione del bancomat. Chi ne avrà bisogno potrà raggiungere, è scritto, la sede centrale di piazza San Francesco d’ Assisi. Peccato, visto che quel bancomat, è utilizzato anche da turisti che raggiungono a piedi, percorrendo l’asse via Annunziatella-via Nazionale, la stazione ( il terminal è ben altro) di via don Luigi Sturzo al rione Villa Longo. L’immobile della vecchia sede della Bper ( gia Bpm e Bpmez) è passato di proprietà e quell’area ospiterà altre funzioni. Amen. Avevamo auspicato al momento della chiusura ‘’incomprensibile’’ dell’ agenzia che potesse ospitare altre attività.



Era il 15 dicembre 2023 .Quanti ricordi per quanti ci hanno lavorato, sono in pensione o stanno per andarci, e per i tanti cittadini – e non solo della zona nord di Matera- che hanno fruito dei servizi https://giornalemio.it/cronaca/incomprensibile-ma-ha-chiuso-a-matera-agenzia-1-bper-via-nazionale/. Oltre alla sede centrale e al centro servizi di borgo La Matera resta su Matera l’agenzia di Via La Martella. La razionalizzazione della rete, che non riguarda solo la Bper, continua e la Basilicata a forte spopolamento continua a pagare il prezzo più alto. Nei centri delle aree interne è un disastro, rafforzato – laddove ci sono- dalla chiusura notturna dei bancomat postali e di alcuni istituti di credito- a causa degli assalti con esplosivo da parte di rapinatori provenienti da fuori regione.