Che seduta! Nozze d’argento per una “hotel” old America

Se quella “orginal gangster” meriterebbe di finire al Moma, il Museo d’arte moderna di New york, significa che il made in italy è un concentrato di creatività, buon gusto e, in questo caso di comfort, senza tempo. La creazione di Grazia Lionetti del Centro Studi Calia Italia di Matera ha compiuto 25 anni…le nozze d’argento con un progetto,una linea, che continuano a piacere anche oggi dopo l’evoluzione di un restyling, al passo con i tempi e i gusti di quanti in hotel e non solo vogliono stare come a casa. O a giudicare dalla concia della pelle, di vacca ( the cow) della prateria o di un cavallo pezzato ”’appaloosa” tanto caro ai nativi del vecchia america. Old America,old west se preferite e tanto lavoro italiano, italian job, che ripropone le forme di un tempo e con un design che strizza l’occhio al digitale, all’innovazione. E sapere cogliere segni, desideri, istanze degli uomini e delle donne di oggi, che sanno dove e quando fermarsi per riprendere fiato, è un merito che va riconosciuto alle nostre professionalità. Basta una poltrona di 25 anni fa…

LA NOTA DELL’AZIENDA

HOTEL

La poltrona Hotel, the original gangster, compie 25 anni.

Design: Grazia Lionetti del Centro Studi Calia Italia

Venticinque anni e non sentirli. La poltrona Hotel, ideata nel 1997 fu presentata per la prima volta durante la fiera High Point Market in North Carolina nel 1998. High Point Market è la più grande fiera dell’arredamento e del design al mondo, con uno spazio espositivo di oltre 180 edifici e occasione di incontro di oltre 2000 espositori provenienti da tutto il pianeta.

Nel 1998 la poltrona Hotel fu un successo. Il design dalle linee morbide ed eleganti ha catturato l’attenzione del pubblico, diventando la protagonista dell’intera collezione. Pubblicata nello stesso anno sul FURNITURE TODAY, uno dei più famosi settimanali americani dedicato all’industria del mobile statunitense, la poltrona Hotel è diventata il modello più copiato al mondo. In ogni distretto del mobile imbottito è presente la poltrona Hotel sia come duplicazione del progetto originario sia di nuova ispirazione.

La copia di quel magazine oggi è la prova dell’autenticità del Design Calia Italia del prodotto, al quale siamo legati perché il successo della Hotel parla di noi. Racconta i nostri valori, la nostra storia, la nostra identità.



“Aver investito sin dall’inizio sul design, l’innovazione e la valorizzazione del capitale umano ha contribuito allo sviluppo della cultura aziendale, fatto emergere i caratteri identitari del brand ed ha reso l’azienda vincente e riconoscibile sul mercato” spiega Saverio Calia, Direttore Generale Marketing e Sviluppo di Calia Italia “è motivo di orgoglio per noi perché è stata disegnata da una giovanissima Designer Grazia Lionetti, attiva ancora oggi nel nostro Centro Studi”.

La poltrona Hotel infatti continua ancora oggi ad essere prodotta ininterrottamente e distribuita in oltre 80 paesi nel mondo. Oggi, dopo 25 anni, la ripubblichiamo sullo stesso magazine e la riportiamo proprio dove tutto è iniziato, durante la fiera High Point Market 2023, che si terrà dal 14 al 18 Ottobre 2023 in North Carolina.

Dal segno stilistico che riprende linee e forme Decò, la poltrona si caratterizza per la base in legno e forme tondeggianti e avvolgenti, rendendo il design della poltrona sempre attuale e dal confort unico. È realizzabile in pelle/o tessuto.

Per celebrare la storia della nostra poltrona, presentiamo nuove versioni: la chaise longue con braccioli asimmetrici, il divano tre posti e l’originalissimo pouf ovale. Un progetto completo e versatile che esprime ancora una volta con grande carattere lo stile e il design di Calia Italia, ormai riconoscibile in tutto il mondo.