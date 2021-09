“Bloccare il provvedimento di modifica della succitata corsa Montalbano Jonico – San Nicola di Melfi” che dovrebbe scattare dal prossimo 6 ottobre, è quanto chiedono Eustachio Nicoletti – Segretario Generale Cgil Matera e

Mario Clemente – Segretario Generale Filt Cgil Matera, in quanto “determinerebbe un aumento considerevole del disagio a 20 operai (residenti nei comuni di Salandra, Calciano, Oliveto Lucano, San Mauro, Garaguso) che quotidianamente si recano allo stabilimento automobilistico STELLANTIS di Melfi“.

Detto provvedimento, sostengono i sindacalisti “comporterà un notevole aumento del tempo di percorrenza (un’ora in più all’andata e una in più al ritorno) per arrivare sul posto di lavoro” e le modifiche connesse, “alle otto ore di impegnativo lavoro, aggiungerebbero ulteriori sei ore circa di percorrenza (andata e ritorno).”

Ed ecco la nota completa inviata alle autorità competenti affinchè tengano conto di quanto segnalato:

Al Presidente della Giunta Regionale

All’Assessora alla Mobilità e Trasporti Regione Basilicata

Al Presidente dell’Amministrazione provinciale di Matera

e p.c. Al Prefetto di Matera

e p.c. Al Sindaco del Comune di Salandra

e p.c. Al Sindaco del Comune di Garaguso

e p.c. Al Sindaco del Comune di Oliveto Lucano

e p.c. Al Sindaco del Comune di Calciano

e p.c. Al Sindaco del Comune di San Mauro

Ai mezzi di comunicazione

“La Cgil di Matera, unitamente alla Filt Cgil provinciale, venuta a conoscenza che a partire dal 6 ottobre 2021, la Regione Basilicata intende modificate l’itinerario della corsa Montalbano Jonico – San Nicola di Melfi, fanno presente che tale decisione determinerebbe un aumento considerevole del disagio a 20 operai che quotidianamente si recano allo stabilimento automobilistico STELLANTIS di Melfi.

Infatti, la suddetta modifica, in tutti e tre turni (inizio lavoro: dalle 6 alle 14; dalle 14 alle 22; dalle 22 alle 6), comporterà un notevole aumento del tempo di percorrenza (un’ora in più all’andata e una in più al ritorno) per arrivare sul posto di lavoro.

Per i 20 operai interessati residenti nei comuni di Salandra, Calciano, Oliveto Lucano, San Mauro, Garaguso, nel caso in cui la Regione Basilicata dovesse confermare la variazione del percorso della tratta Montalbano Jonico – San Nicola di Melfi, sarebbero destinatari di un trattamento di PURA MACELLERIA perché, alle otto ore di impegnativo lavoro, aggiungerebbero ulteriori sei ore circa di percorrenza (andata e ritorno).

Si tratterebbe di una condizione totalmente anacronistica e appartenente all’inizio del secolo scorso che poco si addice all’attualità perché, ogni operaio interessato, sarà costretto a sottrarre complessivamente ben 14 ore del tempo vitale individuale e familiare giornaliero per qualcosa che, paradossalmente, non determinerà effetti concreti di vantaggio al sistema dei trasporti.

Di seguito si riportano analiticamente le modifiche che si intendono realizzare:

a) attuale itinerario:

• Montalbano Jonico – Pisticci Scalo – Salandra Scalo, Bivio Campomaggiore scalo, San Nicola di Melfi;

• Ferrandina – Bivio Miglionico – Matera – La Martella – San Nicola di Melfi;

b) modifica dell’itinerario:

• Montalbano Jonico – Pisticci Scalo – SS7 – Ponte Bailey – Bradanica – San Nicola di Melfi;

• Salandra – Ferrandina – Bivio Miglionico – Matera – La Martella – San Nicola di Melfi.

Pertanto le scriventi organizzazioni sindacali chiedono a tutte le istituzioni di intervenire per bloccare il provvedimento di modifica della succitata corsa Montalbano Jonico – San Nicola di Melfi confermando l’attuale itinerario (via Basentana) affinchè si eviti l’aggravio di disagio per gli operai interessati.

Sicuri di un riscontro positivo, distinti saluti.”

Eustachio Nicoletti – Segretario Generale Cgil Matera

Mario Clemente – Segretario Generale Filt Cgil Matera