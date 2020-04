…e tuteliamo i lavoratori, visto che le disposizioni restrittive da coronavirus, chiedono di evitare assembramenti e il rispetto di norme stringenti per evitari contagi. A chiederlo con una nota inviata al Prefetto di Matera, Rinaldo Argentieri, le segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil, preoccupate per quanto messo in atto dalla Comer Industries Components di Reggiolo (Re) che ha uno stabilimento anche a Matera. E in proposito cita i codici Ateco sulle attività consentite che consentono la ripresa, e che vanno segnalate alla Prefettura, e l’avvio della cassa integrazione da covid 19 sulla quale il sindacato non è stato sentito. Una questione aperta dal sindacato anche in Emilia Romagna dove le ”zone rosse” sono tante e tali da destare non poche preoccupazioni e con una necessità delle imprese di riprendere a produrre e di rispondere alle nuove esigenze del mercato per la filiera medicale e sanitaria. Esigenza condivisa anche dal sindacato, ma con un occhio alle regole e alla salute dei lavoratori,perchè senza di loro qualora dovessero subire il contagio sarebbe un problema per l’azienda e per il Paese. E allora il confronto, come aggiunge Maurizio Girasole Fiom Cgil, va fatto e “il sindacato -dice- farà la sua parte con la responsabilità che contrassegna da sempre il suo operato”.



Matera lì 3 aprile 2020

Al PREFETTO di Matera

CGIL, CISL e UIL della Provincia di Matera, in riferimento alla richiesta avanzata dalla COMER INDUSTRIES COMPONENTS con sede legale in Reggiolo (RE) il 26 marzo 2020,

PRECISA che:

· la propria impresa svolge l’attività di progettazione e produzione di sistemi di ingegneria per la trasmissione di potenza, ed in particolare si occupa di progettazione, produzione e commercializzazione di trasmissione meccani che, idrostatiche, elettriche e sistemi meccatronici, nonché di applicazioni e dispositivi per macchine operatrici con codice ATECO n. 28.91.1;

· in ragione del DPCM del 22 marzo 2020 e delle modifiche introdotte dal MISE in data 25 marzo 2020, comunicava la prosecuzione della propria attività d’impresa ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. D) del citato DPCM in quanto funzionale ad assicurare la filiera dei settori di cui all’allegato 1 del medesimo DPCM;

· nella richiesta indicava le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi e i relativi codici Ateco (Vestas manufacturing – codice ateco 33.2; Grascia S.a.s. – codice ateco 46.61; Siemens Gamesa Renewable Energy – codice ateco 33.2; Poettinger Landtechnid Gmbh – codice ateco 46.91; Kramp Srl – codice ATECO 46.61);



CONSIDERATO che:

· il codice ATECO 28.15.1 non rientra nei codici indicati nell’allegato 1 di cui al DPCM 22 marzo e 25 marzo 2020;

· la COMER ha richiesto l’applicazione della lett. d), art. 1 del DPCM 22 marzo 2020 che recita: “ restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1…. “

· il Tavolo prefettizio specificamente costituito ha dato l’assenso alla continuità dell’attività di filiera ma esclusivamente per quelle relative ai Codici ATECO richiamati nell’allegato 1;

· i Codici ATECO 33.2 e 46.91 non rientrano nell’allegato 1 di cui ai DPCM – 22 e 25 marzo 2020;



CHIEDONO

Alla S.V. che la comunicazione di assenso al prosieguo dell’attività contenga, nel rispetto del su richiamato Allegato 1, le dovute e precise indicazioni specificando dettagliatamente quelle autorizzabili.

Inoltre, le firmatarie OO.SS., in riferimento anche al documento inviato dalle segreterie di categorie FIOM, FIM e UILM della provincia di Matera, fanno presente che:

· la COMER INDUSTRIES, ad oggi, non ha espletato l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali per un confronto di merito circa le attività da svolgere all’interno dello stabilimento;

· la Confindustria, con mail indirizzata alla RSU COMER nonché alle segreterie di categoria territoriali, ha comunicato la totale ripresa delle attività lavorativa dello stabilimento di Matera, comprese quelle riferite ai codici ATECO non autorizzabili (32.2, 46.61).

Pertanto, nel ribadire un intervento chiarificatore e risolutivo nei confronti della COMER INDUSTRIES COMPONENTS e della CONFINDUSTRIA di Matera, rimangono in attesa di riscontri.

Distinti saluti.

CGIL

f.to Eustachio NICOLETTI CISL

f.to Giuseppe AMATULLI UIL

f.to Bruno DI CUIA