Qualcuno si riterrà offeso ma ironia e puntare il dito verso mediocrità, insensibilità e assenza di programmazione e cultura d’impresa (lo abbiamo visto nell’anno da capitale europea della cultura e dal silenzio seguito alla cerimonia da chiusura fino al nullismo dello slogan di turismo di prossimità) potrebbe stimolare, chissà, la reazione di un moto di orgoglio. Sopratutto ai piani alti della politica, già in campagna elettorale, e di quella parte dei quadri imprenditoriali che attende risorse per andare avanti. Due logiche da respiro corto che lasciano le cose come sta. E Antonio ” Nicolè” Serravezza, manager del settore del mobile imbottito, sarà pure di parte, allarga le braccia dopo 40 anni da globetrotter di quel comparto, per le tante opportunità lasciate nel mondo dove il made in Matera c’è ma non si è fatto abbastanza per rafforzare presenza e promozione. Sì, fiere, missioni, incontri, spesso vacanze all’estero per esibizionisti, selfisti ( neologismo fuori vocabolario), a ripetere di Made in Italy o made in Matera, qualche mirabilante scambio di visite, ma alla fine non si è fatto nulla che si tratti di Cina, Giappone, Nord Europa o States per utilizzare al meglio quel marchio. Del resto non ci meravigliamo più tanto se non si è riusciti a costruire ponti, visto che non si è riusciti finora a riparare e a riattivare la passarella (il ponte tibetano è altra cosa, consultate il vocabolario) sulla Gravina. ”Nicolè” Serravezza ha centrato il problema. Per risalire la bella addormentata sul posto, Matera, dovrà alzarsi dal divano della pigrizia e della mediocrità.



MADE IN ITALY NO MADE IN MATERA!

Sta per terminare il mandato per l’attuale Amministrazione Comunale e frugando tra le righe delle sue attività svolte in questi lunghi cinque anni non c’è alcun cenno di collaborazione con il tessuto produttivo locale. Nelle nostre zone industriali della Martella, di Iesce esistono aziende di rispetto che producono una parte importante del Pil materano. Il distretto del salotto fino ai primi anni del 2000 era leader mondiale ma purtroppo, a causa della delocalizzazione di alcune aziende, non si può nascondere che il distretto del salotto ha vissuto momenti difficili, a maggior ragione ora che la crisi c’è per tutti i settori e per tutti i Paesi. Ma tra le tante aziende ci sono quelle che hanno solide ragioni per continuare a produrre senza subire ulteriori problemi. Comunque volevo sottolineare che molte delle nostre aziende sono il biglietto da visita buono per la nostra Matera nel mondo. Ma è strano, perché si parla molto poco di questo tessuto industriale nostrano che oltre a fatturare offrono lavoro vero. Aziende che si sono fatte le ossa con impegno e che anche se confinate in un territorio senza infrastrutture e non sono collegate con il vecchio continente ( per uscire dai confini nazionali le merci devono percorrere oltre mille chilometri al contrario di quelle della Brianza attaccata ai confini svizzeri) e con il mondo intero ( anche qui, avevamo il porto di Taranto mentre oggi le merci transitano attraverso il porto di Pireo/Atene) sono sempre in prima linea per la bontà dei loro prodotti che molte volte riescono a proporsi con i loro stili, con il loro design, la qualità e la loro competitività con i leader dei distretti del nord Italia. Anzi, vi assicuro. loro da lassù ci guardano con attenzione e molte volte con invidia perché non comprendono le nostre capacità, la nostra visione verso prodotti che vengono studiati e realizzati nelle sale prototipi delle stesse aziende da bravi maestri. Io giro il mondo da quaranta anni e vi assicuro che non c’è nazione dove non si trova un prodotto “Made in Matera”. Allora mi chiedo come mai la nostra città non è riuscita mai a sentirsi parte di queste realtà produttive che portano in giro nel mondo oltre al loro prodotto il nome di Matera? Ecco che manca il coraggio di essere orgogliosi di dire ai quattro venti che Matera non è solo la capitale europea della cultura ma la capitale del mobile imbottito. Manca quella scintilla che può far fare un upgrading alla città anche nel settore produttivo che io considero anche culturale perché il lavoro dei designers, prototipisti dei tappezzieri, delle sarte è anche una vera arte.