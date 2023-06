Casino: verso una soluzione definitiva la vertenza Futura Ambiente

“Verso una soluzione definitiva la vertenza dei lavoratori della Futura Ambiente.” Lo si assicura con una nota dell’assessore regionale Michele Casino, in cui si legge che :”in un incontro presso il Dipartimento Politiche dello Sviluppo con le rappresentanze sindacali, Apibas ed Acquedotto Lucano si è tracciata la strada per giungere a un accordo che scongiurerà ogni ipotesi di licenziamento e garantirà nel futuro ai dipendenti dell’azienda la prosecuzione del rapporto di lavoro.” In merito l’assessore dichiara: “Sento di dover esprimere un doveroso ringraziamento a tutti i componenti del tavolo, tra cui anche la Direzione generale Politiche di sviluppo. Stiamo lavorando per tutelare i livelli occupazionali e garantire la sicurezza delle nostre aree industriali con un piano di manutenzione, programmando gli interventi più urgenti. E’ il primo passo per il rilanciare e rendere più attrattive le nostre aree industriali”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.