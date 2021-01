A guardare i volti dei pionieri, come Cataldo ”Taluccio” Di Simine intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del libro ‘Matera e il Paip.Uno sviluppo ancora possibile? ‘ o scorrendo foto e interviste a Franceschino Santantonio, Francesco De Salvo, Giuseppe Nicoletti e tanti altri che hanno negli occhi, nel cuore e nelle braccia l’esperienza di quel primo insediamento alle porte di Matera lungo via La Martella, viene proprio la voglia di dedicar loro un monumento ”alla tenacia e alla resistenza”. Sopratutto ora che, da qualche anno, c’è la continuità con il Paip 2 di via Gravina che ospita ogni sabato il mercato settimanale. Lo meritano quegli imprenditori, i tanti che si sono insediati, si sono avvicendati passando dagli opifici della prima fase alle valenze commerciali e innovative di oggi. Il monumento ci vuole con due ”P” stilizzate, magari in prossimità dell’aiuola spartitraffico tra le due aree produttive prossima al Parco dei Quattro Evangelisti, fatta con i materiali poveri del territorio: dal tufo al metallo, al legno e con gli attrezzi da bottega, opificio, laboratorio. Una provocazione, se volete, ma anche un invito a tirar fuori idee concrete per dare continuità a quanto è stato fatto, tenendo conto che accanto ai Paip 1 e 2 ce n’è un terzo quasi sommerso e dalla perimetrazione indefinita che è aldilà di via La Martella e costeggia la statale 7 ”Matera-Ferrandina”.

Servono un piano di ‘ricucitura” alla città, anche se la zona franca urbana lo prevede in contiguità con il quartiere San Giacomo, e ricalibrare quel rapporto tra domanda, offerta,innovazione, tradizione e formazione che potrebbe portare nuove leve in quell’area.



Gli interventi di relatori e protagonisti alla presentazione del libro hanno offerto non pochi spunti. Leonardo Montemurro, presidente di Cna che medita di scrivere un libro autobiografico da Matera a Cuba, e Giovanni Volpe che ha introdotto il concetto di città della sapienza mettendoci dentro cultura e fare, del sindaco Domenico Bennardi sull’innovazione senza dimenticare la tradizione, Gregorio De Felice ( intervenuto on line) che ha fatto riferimento anche ad altri settore come il green, la filiera delle forniture, il farmaceutico , l’alimentare dove siamo forti con tanti marchi di qualità, ma con le debolezze di appena un corso universitario Its e con una banda larga a singhiozzo. Ed è questo è il punto se non ci sono condizioni oggettive per operare con competitività e settori dinamici che non siano le deboli offerte delle start up…la generazioni dei trolley e dei tablet continuerà ad andar via, come dimostri gli ultimi 4000 giovani che sono emigrati. Ma in compenso nei tre Paip c’è una comunità di lavoratori cinesi che continua a operare nel settore del mobile imbottito e in quello commerciale.

E già perchè il Paip oltre che lavoro (artigianato, servizi, innovazione, magazzini, commercio) è anche residenzialità che si è evoluta passando dal lotto iniziale del ”capannone” e cortile con alloggio custode a un mix di funzioni che ha portato a una modifica – per necessità o opportunità- a incrementi di volumetrie e destinazioni d’uso. Ma anche a contenziosi poliennali…Se mancano i parcheggi, il verde lascia a desiderare, le strade sono da rattoppare – come abbiamo letto nei commenti agli intervistati- significa che negli anni non si è programmato e nemmeno si è andati avanti ( la Consulta con gli Enti locali avrebbe dovuto fare questo) per mancanza di volontà e individualismi sul filone della gestione. Questione comune alle aree industriali, alla prese con la questione della vigilanza e della sicurezza. La palla , si fa per dire,o la chiave da 16 o il mouse, passano alla politica e agli stessi imprenditori e, per quanto potranno e vorranno, alle associazioni di categoria. Obiettivo : ricucire e rinnovare i rapporti dentro e fuori del Paip di Matera, il primo nel Mezzogiorno dopo quello di Bologna.



L’architetto Luigi Acito (autore del primo progetto con Domenico Langerano ) ha memoria e spirito critico per dare nuova linfa a quella esperienza, guardando a quello che è cambiato, può essere modificato, messo in rete. Senza dimenticare le nuove generazioni che hanno rilevato, modificato e innovato le esperienze ‘artigiane’ dei padri. Il libro, edito dalle Edizioni Giannatelli, che quest’anno – ne parleremo a tempo debito- compie 30 anni di attività è uno scrigno di spunti, provocazioni e di occasioni mancate come la sede dell’azienda speciale Cesp della ex Camera di commercio di Matera che avrebbe dovuto insediarsi per fornire servizi alle imprese o come il Centro di formazione professionale della Regione Basilicata. Ma anche di tante significative realtà come Openet Thecnologies, la Brecav, la Vim e tante altre.



Le testimonianze dei protagonisti e la ricca sequenza fotografica realizzata da Antonello Di Gennaro, che nel piego dell’ultima pagina ha offerto una riflessione su ” La fotografia come ricerca e finalità socio-urbanistica”, sono un invito a raggiungere il Paip da via La Martella o da via Gravina per conoscere meglio una realtà che ci appartiene. E’ il cuore artigiano e produttivo del passato (nelle testimonianze degli imprenditori, dei politici e dei referenti delle associazioni di categoria) e di un presente, con tante difficoltà e contraddizioni, che guarda al futuro. Si guarda al Comune, alla Regione che favorì 50 anni fa quella operazione e alla buona e responsabile politica che deve ”ascoltare” e attivare con gli imprenditori gli strumenti giusti e senza lungaggini burocratiche, per investire di nuovo. Ripartiamo da un simbolo, un monumento, una programma di rilancio e spazio ai giovani. Matera ne ha bisogno, eccome. Intanto comprate e leggete un libro che parla di economia e della piccola grande storia scritta dalla politica e dall’imprenditoria locale.