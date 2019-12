Un imprenditore abituato a rimboccarsi le maniche, come Michele Catena Cardillo del quale abbia già parlato in passato per altre vicende della Basilicata

https://giornalemio.it/cronaca/presidente-cosi-non-va-ecco-come-rilanciare-leconomia/ e che ritorna sui temi dell’economia finanziaria, come il crack della Banca Popolare di Bari. La storia si ripete, commenta Catena Cardillo, ma a rimetterci sono i cittadini raggirati e ”Pantalone’ il sistema paese. E gli irresponsabili protagonisti dello sfascio? Parole sante. Ma nel BelPaese che ha depennato, attenuato e offuscato i reati finanziari per una politica dalle mani libere e di privatizzazioni che hanno coinvolto governi di centrodestra e centrosinistra, e con tanto di perplessità sul ‘silenzio assenso’ della Banca d’Italia su altri crack c’è poco da commentare.

LA NOTA DELL’IMPRENDITORE

La storia si ripete senza che i responsabili paghino.

Banca Popolare di Pescopagano, diventata Mediterranea, diventata Banco di Roma, diventata da ultimo Banca Popolare di Bari. Il Banco di Roma ha utilizzato la stessa procedura: ha invogliato i soci ad acquistare le quote sociali a 10 per poi svalutarle ad 1.

Tanta gente è stata invogliata dalla Banca a contrarre mutui di qualche miliardo di lire con la stessa Banca pensando di fare un affare.Tanta gente è fallita.

Adesso la Popolare di Bari: tanti risparmiatori invogliati da ipocriti impiegati ad acquistare quote della Banca con l’assicurazione che non ci sarebbero stati rischi. Comunque loro non pagano mai.

Quello che risulta strano è che nessun governo ha preso l’iniziativa di sequestrare tutti i beni ai personaggi dei consigli di amministrazione ed ai controllori della Banca d’Italia.

Per decenni il presidente della Popolare di Bari è stato il Marco Jacovini, ora è il figlio. Fanno tutti l’America, tanto nessuno li tocca.

Siamo tutti stanchi di pagare per la loro incapacità. La realtà è che prestano soldi a chi non li merita e sanno in anticipo che difficilmente saranno restituiti.

Qualche anno fa è capitato ai miei figli cercare di instaurare un rapporto con la Popolare di Bari filiale di Rionero in Vulture per aprire una linea commerciale di sconto fatture, cambiali, ricevute bancarie ed altro. Un funzionario venne in azienda per acquisire tutta la documentazione necessaria assicurando che in pochi giorni saremmo già stati in grado di lavorare con loro. Non si è fatto più sentire e non ha risposto neanche alle nostre telefonate. Scostumati. Questa è la Banca Popolare di Bari. Falliti, trascinando molti piccoli risparmiatori che hanno perduto fior di quattrini per aver acquistato le loro azioni divenute ora miseria. Faranno decreti legge per salvare le varie banche.

Si ricordi quante volte gli italiani hanno salvato Monte Paschi di Siena. Gli amministratori rubano e noi paghiamo. Questo vale anche per Alitalia. Ormai, in pochi anni, abbiamo elargito circa 8 miliardi di euro. Mi domando: Alitalia o le Banche, quando fanno profitti, li dividono con gli italiani?

Cari governanti finitela di dissanguarci per favorire poche persone.

Ritorno a ripetere: dovete sequestrare tutti i beni agli amministratori e chi è incapace di fare impresa, che resti a casa.

Michele Catena Cardillo, imprenditore.