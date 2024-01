Cappiello (Dc): “parola di artigiano, piccoli imprenditori da tutelare!’’

Quando si lavora il legno e se ne modellano tutte le sfaccettature, comprese quelle prodotte dalla crisi, e allora si ha un motivo in più- come l’artigiano-imprenditore materano Antonio Cappiello- spendere parole e impegno verso una categoria, che vede ridurre addetti e opportunità. Cappiello, che milita nella Democrazia cristiana di Basilicata, tira fuori i dati delle chiusure, dei fallimenti e di tutta una serie di situazioni che oggettivamente limitano la competitività: dall’apprendistato (un problema comune ad altri comparti) al costo del denaro, dell’energia , del danaro. Il made in Italy ha bisogno di credibilità e certezze. Ben i Licei, ma non dimentichiamo gli istituti professionali, la formazione professionale e altro ancora. Problemi, e non solo questi, che Cappiello conosce da tempo, perché li vive tutti i giorni nella sua attività.



Comunicato Stampa – Cappiello (Democrazia Cristiana Basilicata): «La Basilicata mostrerà vicinanza ai piccoli e medi imprenditori, da sempre preziosi per il territorio»

«Bisogna investire e puntare sui giovani, sulle eccellenze e sulla digitalizzazione per dare una mano concreta alle piccole e medie imprese. Dopo le difficoltà nate a causa della pandemia, urge mostrare vicinanza a tutti coloro che hanno fatto una vita di sacrifici anche per il proprio territorio. Ricordo che in un anno – tra il terzo trimestre 2022 e il terzo trimestre 2023 – in provincia di Matera sono “scomparse” ben 107 imprese-laboratori artigiani. Secondo i dati aggiornati di Unioncamere, le ditte artigiane del Materano sono 3.238, mentre prima erano 3.345. Le cancellazioni dagli Albi camerali più consistenti si sono registrate nelle costruzioni (meno 48 ditte artigiane) e nel commercio (meno 9 unità)». È quanto dichiara Antonio Cappiello, esponente materano di Democrazia Cristiana con Rotondi.

«È evidente che il settore non possa reggere a lungo. Mi riferisco in particolare agli artigiani e ai piccoli imprenditori che continuano ad essere un’eccellenza dei nostri territori offrendo un valore aggiunto al nostro turismo. Però, per troppi anni, sono stati dimenticati, pertanto, è giunto il momento di dare un segnale e investire nei loro confronti. Solo così potranno affrontare le sfide della contemporaneità rimanendo competitivi», continua Cappiello.

«Da sempre sono dalla loro parte e mi batterò per garantire un sostegno valido ai piccoli e medi imprenditori. Serve maggiore respiro e il centrodestra saprà avere un occhio di riguardo verso coloro che, con il duro lavoro, rappresentano la spina dorsale dell’economia lucana e, da sempre, hanno aiutato la nostra regione a essere un luogo speciale per i tanti visitatori provenienti da tutto il mondo. Dunque occorre dare una risposta seria e investire per permettere loro di poter continuare a produrre e trasmettere il loro patrimonio di saperi alle nuove generazioni», conclude Antonio Cappiello, esponente materano di Democrazia Cristiana con Rotondi.

22/01/2024

Democrazia Cristiana Basilicata