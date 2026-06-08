Cantiere via Aldo Moro a forte impatto. Confcommercio lamenta effetti su attività

Confcommercio, nella nota che segue inviata al sindaco di Matera Antonio Nicoletti, denuncia i contraccolpi che quel cantiere sul via Aldo Moro, della futura piazza intergenerazionale, sta procurando sulle attività economiche e una in via Don Minzoni ha chiuso. Il nodo, ne abbiamo parlato per le difficoltà segnalate dal proprietario di una edicola della piazza, è legato alle difficoltà di accesso all’area e ai tempi lunghi per la esecuzione delle opere. Tema già trattato in passato,insieme a quello più ampio della desertificazione, alimentato dall’aumento dei canoni di locazione e dei prezzi di beni di consumo coinciso con la stagione di Matera capitale europea della cultura 2019. La domanda è sempre la stessa? Quando si concluderanno i lavori per la ”piazza intergenerazionale” che comprende i versanti di piazza della Visitazione e di Piazza Matteotti? La conclusione entro l’anno, constatando che sul versante di via Aldo Moro che dalla nuova stazione delle Fal al Palazzo di Giustizia il parcheggio interrato – sintetizziamo- è stato completato e che ora si procede con gli impianti, servizi. Dal versante di piazza Matteotti, davanti e dietro la vecchia stazione delle Fal è stata rimossa la gru e si sta sistemando l’area. Una situazione che dovrebbe preludere a ridurre i disagi. Dopo la festa della Bruna, naturalmente. ” Confidiamo -conclude la nota di Confcommercio- in un’azione che possa evitare altre chiusure. Perché ogni saracinesca che si abbassa è una sconfitta per l’intera città”



Ill.mo Sindaco

Comune di Matera

La notizia dell’ennesima chiusura di un’attività commerciale in via Don Minzoni a Matera nel cuore della città, rappresenta una sconfitta per tutti noi e impone una riflessione immediata sul cantiere ancora aperto di Piazza della Visitazione

L’area urbana intorno l’enorme cantiere di Piazza della Visitazione lentamente sta perdendo i suoi negozi. Le difficoltà di accesso all’area stanno strangolando gli esercenti, costretti ad alzare bandiera bianca.

Chiudere un’attività non è solo un dramma per i lavoratori e per le loro famiglie, ma impoverisce l’intera cittadinanza, riducendo l’attrattiva del nostro territorio.

Non possiamo assistere passivamente a tale desertificazione. Chiediamo pertanto a Lei, Signor Sindaco, e a tutta la Giunta Comunale quali azioni concrete l’amministrazione intenda mettere in campo a breve termine per tutelare il commercio dell’area, visto che uno dei cantieri più grandi della citta, di cui non vediamo a breve termine la conclusione, è presidiato ogni giorno da pochissimi operai.

Auspichiamo che la tutela del commercio di tale area possa rientrare tra le priorità di questa amministrazione, pur comprendendo le difficoltà che un simile cantiere può comportate. Confidiamo in un’azione che possa evitare altre chiusure. Perché ogni saracinesca che si abbassa è una sconfitta per l’intera città.

Matera, 08/06/2026