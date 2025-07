Cambiare cellulare: se hai la Partita IVA puoi risparmiare sulle tasse

Quando arriva il momento di cambiare smartphone, chi ha una Partita IVA può trasformare questa spesa in un’occasione per risparmiare sulle tasse.

In ambito professionale, il cellulare è uno strumento di lavoro essenziale. Per questo, l’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di dedurre parte dei costi legati all’acquisto e all’uso del telefono.

Ecco come funziona, cosa si può scaricare e quali sono le regole da rispettare.

Il cellulare come bene strumentale

Nel caso di lavoratori autonomi, freelance e professionisti, lo smartphone può essere considerato un bene strumentale.

Questo significa che è un dispositivo utilizzato nell’esercizio dell’attività e che può quindi essere dedotto, almeno in parte, dal reddito imponibile.

Il risparmio avviene in due modi: tramite la deduzione del costo nel calcolo delle imposte e tramite la detrazione dell’IVA.

Quanto si può dedurre

La normativa prevede che il costo del cellulare possa essere dedotto per il 50%, anche se usato sia per fini lavorativi che personali.

Questa percentuale si applica al costo di acquisto e alle spese connesse, come abbonamenti telefonici o piani dati. Se il telefono viene usato esclusivamente per l’attività professionale, è teoricamente possibile dedurre il 100%, ma in pratica è difficile dimostrarlo.

Lo stesso vale per i costi di manutenzione, accessori e canoni periodici: la quota deducibile resta al 50%, salvo prove contrarie.

La detrazione dell’IVA

Per quanto riguarda l’IVA, le regole sono simili.

Se il telefono viene utilizzato anche per scopi privati, è possibile detrarre il 50% dell’IVA pagata sull’acquisto e sui servizi correlati.

In caso di uso esclusivamente lavorativo, si potrebbe detrarre il 100%, ma serve una documentazione solida che lo dimostri.

Questa distinzione tra uso promiscuo e uso esclusivo è fondamentale, e l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli per verificarla.

Come documentare la spesa

Per poter dedurre il costo del cellulare dalle tasse è fondamentale avere una fattura intestata alla Partita IVA.

Una ricevuta generica o uno scontrino non sono sufficienti. La fattura deve riportare chiaramente i dati del titolare e il dettaglio del bene acquistato.

Lo stesso vale per l’eventuale piano telefonico: meglio stipulare un contratto intestato alla Partita IVA, in modo che sia riconoscibile come spesa professionale.

Quando conviene cambiare cellulare

Chi ha una Partita IVA può valutare di cambiare telefono nei momenti in cui ha già sostenuto altre spese deducibili, per bilanciare il reddito imponibile.

L’acquisto di un nuovo smartphone può aiutare a ridurre l’imponibile, quindi anche le imposte da pagare a fine anno.

Va però ricordato che non si può esagerare con gli acquisti: la deducibilità va sempre giustificata rispetto al volume d’affari e alla natura dell’attività svolta.

Il ruolo della Partita IVA

La Partita IVA è il requisito principale per poter dedurre il costo del cellulare.

Chi lavora come libero professionista, artigiano o commerciante e ha una Partita IVA può portare in deduzione alcune spese professionali, tra cui anche quelle legate alla telefonia.

Nel regime forfettario non è possibile dedurre singole spese, poiché la tassazione si basa su una percentuale forfettaria dei ricavi.

Chi invece è nel regime ordinario può dedurre il 50% del cellulare, sia nel calcolo delle imposte che per l’IVA.

Un esempio pratico

Un professionista acquista uno smartphone da 800 euro più IVA.

Se lo utilizza anche per scopi personali, può dedurre il 50% del costo, cioè 400 euro, dal reddito. Inoltre, può detrarre il 50% dell’IVA (pari a circa 80 euro su 160 totali).

Il risparmio dipende dall’aliquota fiscale del professionista, ma può diventare significativo, soprattutto se accompagnato da altre spese deducibili.

Il supporto di Fiscozen

Per chi non ha familiarità con le regole fiscali, può essere utile affidarsi a un servizio come Fiscozen.

Fiscozen aiuta i professionisti con Partita IVA a gestire la contabilità, capire quali spese sono deducibili e pianificare in modo efficace il proprio risparmio fiscale.

Offre anche consulenze personalizzate per chiarire dubbi e gestire correttamente l’acquisto di dispositivi tecnologici come smartphone e computer.

Attenzione agli errori

È importante non abusare della possibilità di scaricare le spese.

Inserire in deduzione un cellulare che non ha alcun legame con l’attività lavorativa può portare a sanzioni in caso di controlli.

Inoltre, bisogna conservare la documentazione per almeno cinque anni, in modo da poterla esibire in caso di richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Cambiare cellulare può diventare un’occasione per risparmiare sulle tasse, ma solo se si rispettano le regole previste dalla legge.

Con una Partita IVA in regime ordinario e una corretta gestione della documentazione, è possibile dedurre metà del costo del dispositivo e dell’IVA.

Chi ha dubbi può rivolgersi a servizi specializzati come Fiscozen, che semplificano la gestione fiscale e aiutano a evitare errori.

Image by rawpixel.com on Freepik