Calia Italia nel quadrilatero barese del Novecento

Il taglio del nastro per l’apertura di un nuovo punto vendita è sempre un dato positivo, che è segnale di crescita e di guardare con fiducia al mercato e alle esigenze dei consumatori. C’è da apprezzare se lo fa un’azienda del mobile imbottito, come la Calia Italia di Matera, nonostante le difficoltà dei mercati e dei dazi a senso unico imposti dagli Stati Uniti- e accettati supinamente dall’Unione europea e dall’Italia, naturalmente. L’apertura di un nuovo punto vendita a Bari, come riporta il comunicato stampa, in una città che è cresciuta e non poco anche con Matera capitale europea della cultura 2019, è il tassello di un percorso che può portare valore aggiunto ai programmi di crescita della Calia .



CALIA ITALIA_Nuova apertura a Bari

Calia Italia apre le porte del nuovo punto vendita a Bari, nel prestigioso Quartiere Umbertino – una delle zone più centrali e affascinanti della città, simbolo di cultura, storia e architettura. L’inaugurazione ufficiale avverrà giovedì 11 settembre alle ore 18.30. Situato tra il Borgo Murattiano e il quartiere Madonnella, il Quartiere Umbertino è delimitato da Corso Cavour, il Lungomare di Crollalanza, Via Cardassi e Via Abbrescia. Un quadrilatero ricco di eleganza, che ospita edifici eclettici di inizio ‘900 come il Palazzo dell’Acquedotto Pugliese, i palazzi della Banca d’Italia e della Camera di Commercio, oltre a importanti centri culturali come i Teatri Petruzzelli e Margherita. Un luogo iconico che unisce il centro cittadino al lungomare, offrendo un’esperienza urbana tra architettura, cultura e passeggiate eleganti – e che oggi accoglie la qualità e il comfort senza tempo delle collezioni del marchio storico materano. Il nuovo Calia Italia Store di Bari nasce in partnership con Demetrio Zema Srl, realtà consolidata del settore guidata da Sigismondo Zema, esponente della famiglia fondatrice. Quest’apertura segna una tappa importante nel percorso di crescita e consolidamento del brand, sia per il valore strategico della piazza barese, sia come parte di un più ampio progetto di diffusione e riconoscimento nazionale. Un percorso iniziato oltre dieci anni fa con il primo flagship store a Corsico (MI) nel 2013, e proseguito con l’apertura di punti vendita monomarca e flagship in location chiave come Milano, Como, Roma, Triveneto, Napoli, Palermo, Pescara. Con un’identità forte e riconoscibile, Calia Italia si conferma protagonista nella fascia medio-alta del mercato dell’arredamento imbottito, grazie a un’offerta che unisce estetica e funzionalità, vantando una distribuzione capillare equilibrata su tutto il territorio italiano e internazionale, uno dei magazzini automatizzati più grandi d’Europa e un centro studi interno attivo dal 1991.

CALIA ITALIA STORE BARI

Via N. De Giosa 37, Bari

