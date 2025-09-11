Calamita (Fiom Cgil Basilicata): “Stellantis Melfi e indotto/Che la transizione non diventi l’alibi e sinonimo di abbandono.

Si è svolto questa mattina alla Camera del Lavoro Cgil di Lavello l’attivo regionale della Fiom Cgil Basilicata, dedicato alla situazione industriale dello stabilimento Stellantis di Melfi e delle aziende dell’indotto. “Un appuntamento partecipato e sentito, -si legge in una nota- che ha visto la presenza di delegate, delegati e componenti della segreteria regionale e di Ciro D’Alessio, della Fiom Cgil nazionale, in un momento cruciale per il futuro produttivo e occupazionale dell’area. Temi al centro del confronto, la crisi del settore automotive e la transizione verso l’elettrico, il ritardo degli investimenti promessi e le ricadute sull’indotto, la tenuta occupazionale e il ricorso agli ammortizzatori sociali, la necessità di un piano industriale con produzioni di massa, garanzie salariali e assenza di politica industriale. Nel corso del dibattito è emersa con forza la richiesta di un impegno concreto da parte delle istituzioni regionali e nazionali per evitare la desertificazione industriale dell’area di Melfi. La Fiom Cgil Basilicata ha ribadito la necessità di politiche industriali lungimiranti, investimenti strutturali e il riconoscimento del valore professionale delle maestranze locali.”

“Non possiamo permettere che la transizione diventi l’alibi e sinonimo di abbandono. Serve un piano industriale vero, con produzioni, auto, occupazione e salario – ha dichiarato la segretaria generale Fiom Cgil Basilicata Giorgia Calamita – La Fiom continuerà a presidiare il territorio, a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, per difendere il lavoro, i diritti e il futuro dell’automotive lucano. Si dovranno programmare iniziative sindacali e di lotta con il massimo coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori perché sono necessarie risposte concrete per ridare speranza , futuro e lavoro nella regione”.