Piano con gli annunci del tipo che ci sono fondi per tutti quanti hanno subito e,purtroppo stanno subendo ristrettezze dall’emergenza da epidemia covid 19. E’ quel decreto governativo ‘’Cura Italia’’ che ha aperto interessanti ma limitate opportunità, vista la esiguità dei fondi, per tante categorie produttive rimaste chiuse rispetto ad altre. E questo è un vero dramma. Tanti leggono, si interessano e si rivolgono a strutture come il centro di assistenza fiscale della Uil di Matera per saperne di più. E Angelo Antonucci, con la pazienza e lo spirito di servizio di sempre, ha tirato fuori in pillole figure, categorie e situazioni che consentono di fruire delle diverse opportunità del “Cura Italia’’. Con l’auspicio che il disagio duri il meno possibile. Fino a Pasqua è sicuro. E ci metteremmo la firma se dal 1 maggio, festa del lavoro e dei lavoratori e di quanti lo cercano, si possa riprendere a lavorare per noi stessi, le nostre famiglie e per il Paese.

TUTTE LE OPPORTUNITA’

Nel nostro paese stiamo vivendo una situazione fatta di emergenza sanitaria e,in questo periodo ove le notizie, riguardanti i lavoratori e non, si susseguono e rimbalzano nei vari notiziari è facile fare confusione e chiedere a destra e a manca notizie più precise sulle problematiche personali accentuate dalla situazione dovuta all’emergenza Covid-19. Vediamo di fare un po’ di chiarezza, per quel che è possibile, utilizzando soprattutto la “stampa” di settore al fine di rendere ciò che attiene il così detto “decreto Cura Italia” il più fruibile e comprensibile possibile.

il Governo italiano Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, anche detto decreto “Cura Italia” ha introdotto diverse misure a sostegno di lavoratori , famiglie e imprese per arginare in qualche modo l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19.

Quali sono queste misure:

Per i genitori di figli fino a 12 anni è attivo il Congdoi Covid-19:

Si tratta, con estrema sintesi, di un congedo straordinario di 15 giorni, retribuito al 50%, , previsto in considerazione della chiusura delle scuole per l’emergenza Coronavirus. Si può utilizzare dallo scorso 5 marzo e per tutto il tempo in cui durerà la chiusura delle scuole. Per i figli fra i 12 e i 16 anni c’è un’altra possibilità di congedo, sempre di 15 giorni, ma senza retribuzione. Non ci sono invece limiti di età (quindi, c’è sempre la retribuzione al 50%) per i figli con disabilità grave. Possono usufruirne la generalità dei lavoratori dipendenti ed è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori purchè l’altro genitore non sia disoccupato o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito. Sul sito dell’INPS le istruzioni per accedere.

Per coloro i quali non possono accedere al congedo come sopra indicato, possono scegliere la corresponsione di un “bonus” per servizi di Baby-sitting nel limite massimo di euro 600,00 elevato a 1000,00 per i lavoratori impegnati nel comparto sicurezza, difesa, soccorso e socio-sanitario.

Vediamo ora le altre istruzioni nel dettaglio e le misure previste dal Governo per le varie categorie di lavoratori

.

Cassa Integrazione ordinaria:

le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGO e dell’assegno ordinario operanti su tutto il territorio nazionale hanno la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale (FIS) Ai sensi dell’articolo 19, comma 8, del decreto Cura Italia, con riferimento ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Per il pagamento della prestazione azienda può anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente o, in considerazione dell’emergenza, richiedere il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Domanda CIGO e assegno ordinario FIS

La domanda deve essere trasmessa dalle imprese all’INPS utilizzando la nuova causale “COVID-19 nazionale” per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane, e può essere inviata anche da parte delle aziende che hanno già superato i limiti ordinariamente previsti.

CIGO e assegno ordinario FIS:

Dato il carattere eccezionale ed emergenziale delle misure adottanti, l’istruttoria delle domande è improntata alla massima celerità e la valutazione di merito delle stesse è stata notevolmente semplificata rispetto a quella ordinaria .

Pertanto, le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori , ma solo inviare l’elenco dei lavoratori destinatari.

Un’ulteriore semplificazione è data dal fatto che Le aziende interessate sono dispensate dall’osservanza della procedura sindacale prevista dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015 fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.



CIG in deroga:

La cassa integrazione salariale in deroga riguarda Le Regioni e le Province autonome interessate dall’emergenza COVID-19

Secondo gli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili, sarà possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili.

Ai beneficiari dei suddetti trattamenti viene riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti.

Liberi professionisti e collaboratori:

L’indennità di 600 euro prevista, spetta a liberi professionisti con partita IVA già attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020.

In tutti i casi, bisogna essere iscritti alla Gestione separata dell’INPS. Sono esclusi coloro che hanno già una pensione diretta.

E’ bene precisare che per i titolari di partita IVA sono compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo.

Lavoratori stagionali:

Il riferimento è l’articolo 29 del dl 18/2020. Possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro fra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non possono avere un rapporto di lavoro dipendente in essere alla data del 17 marzo 2020.

L’INPS sottolinea che la circolare applicativa valuterà l’opportunità di inserire anche i lavoratori impiegati nei settori del turismo e stabilimenti balneari, allargando quindi la platea di beneficiari.



Lavoratori agricoli:

L’articolo 30 del decreto, comprende gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali.

Come requisito viene chiesto di avere almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente nel 2019 e di non essere titolari di pensione.

Partite IVA e autonomi:

Professionisti iscritti agli Ordini, dipendenti a tempo determinato ed altri soggetti che ricadono nelle tutele del Fondo per il reddito di ultima istanza previsto dall’art. 44 del DL 18/2020, così come le Partite IVA e gli autonomi delle gestioni speciali INPS dovranno presentare istanza all’INPS per ottenere una indennità di 600 euro.

La platea stimata degli aventi diritto è di 6 milioni di persone tra lavoratori autonomi, professionisti con partita IVA, collaboratori, operai agricoli e stagionali.



Professioni Ordinistiche:

I fondi stanziati sono, riservati ad autonomi e professionisti iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ovvero Albi ed Ordini (medici, avvocati, ingegneri ecc..), per i quali è stato emanato apposito decreto interministeriale.

L’indennità dovrà essere richiesta alla propria cassa di previdenza ed è destinata a chi abbia subito limitazioni lavorative a causa dell’emergenza COVID-19 ed ha avuto un reddito fino a 35mila euro nell’anno di imposta 2018 oppure, se nello stesso anno di imposta si è collocato nello scaglione tra 35 e 50mila euro, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nei primi 3 mesi del 2020. Il sussidio sarà esentasse, non cumulabile con altri strumenti di sostegno al reddito. Sono esclusi i titolari di pensione.

Lavoratori domestici:

Per quanto riguarda La situazione di colf, badanti e lavoratori domestici che hanno perso il posto attualmente non v’è nulla di definito ma sembrerebbe prossimo, un loro inserimento tra i beneficiari del Fondo residuale previsto.

Se questo dovesse essere confermato, la procedura per richiedere l’indennità, probabilmente di importo più contenuto rispetto ai 600 euro, sarebbe simile a quella prevista per autonomi e partite IVA.

Agenti di Commercio:

Gli agenti di commercio iscritti alle gestioni speciali INPS ma anche all’Enasarco possono accedere all’indennità prevista dall’articolo 28 del Cura Italia (che riguarda autonomi iscritti alle gestioni speciali Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie Questo vuol dire che potranno fare domanda online sul sito INPS come tutti gli altri. Anche in questo caso l’indennità dovrebbe essere esentasse.