Fatevi un nodo alle scadenze… e ricordate che entro lunedì 28 febbraio (sì l’ultimo giorno del mese) occorre presentare la dichiarazione dei redditi 2021 per l’imposta 2020. A ricordarlo Angelo Antonucci per il Caf Uil di Matera, che spiega nella nota a seguire perché occorre non incappare in sanzioni e omissioni. Il finesettimana dovrebbe consentire a quanti hanno avuto poco tempo, o se ne sono dimenticati, di approntare tutta la documentazione del caso e di adempiere alla scadenza. Pertanto la “segnalazione urgentissima’’ è un invito a fare le cose per tempe. Perché la legge …non ammette ignoranza e invita a mettere mano alla tasca e al senso di responsabilità dei contribuenti.



Informazione urgentissima: entro il 28 febbraio deve essere inviata la dichiarazione dei redditi da parte di tutti coloro che per motivi vari non hanno potuto adempiere alla scadenza prestabilita del 30 novembre ultimo scorso.

Il 28 febbraio 2022 infatti è il termine ultimo per l’invio tardivo entro 90 giorni della dichiarazione 2021 anno imposta 2020.

Seppur considerata tardiva, è validamente presentata, la dichiarazione trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza del 30 novembre mentre, se viene inviata decorsi 90 giorni, ovvero successivamente al 28 febbraio, si considera omessa.

Quali sono le sanzioni previste nel caso di dichiarazione tardiva.

Seguendo una linea temporale, una dichiarazione può essere considerata:

• Regolarmente valida fino al termine ultimo di presentazione ( 30 novembre);

• Tardiva se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni dall’ordinaria scadenza;

• Omessa,se presentata con ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza originaria.

Quest’anno la scadenza di presentazione della Dichiarazione dei Redditi 2021, anno imposta 2020, era fissata al 30 novembre, quindi come già detto il termine di 90 giorni per la regolarizzazione scade il 28 febbraio 2022.

La tardività della presentazione potrà essere sanata, sempre entro il 28 febbraio, avvalendosi anche dell’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 472/97, al fine di beneficiare della riduzione a 1/10 della sanzione dovuta. In tal modo il contribuente sarà tenuto a versare solo € 25,00 per ogni modello dichiarativo omesso.

Pertanto il contribuente che ha dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi dovrà versare l’imposta (se dovuta) e gli interessi dal giorno della scadenza del mancato versamento (30 giugno); la sanzione per omesso versamento (se dovuto) ridotta in base al ravvedimento sugli eventuali importi non versati, si applica la sanzione per omesso versamento pari al 30% di ogni importo non versato. Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso applicando le riduzioni previste dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 a seconda del momento in cui interviene il versamento.

La dichiarazione dei Redditi tardiva, presentata entro i 90 giorni, ha le medesime modalità di invio previste per chi ha inviato la dichiarazione nei termini ordinari. La dichiarazione deve infatti essere inviata telematicamente per il tramite di un intermediario abilitato oppure direttamente, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

Angelo Antonucci CAF UIL MATERA