Caf Matera pronto con la social card come il Comune di Altamura…

Al Centro di assistenza fiscale di via IV Novembre, dove opera alacremente lo staff di Angelo Antonucci, hanno già cominciato a lavorare per la social card introdotta , o ripresa, a seconda di come la pensiate dal governo guidato da Giorgia Meloni, in sostituzione del reddito minimo di inserimento che continua a spaccare il Paese. Ma, valutazioni a parte, lo strumento c’è e va utilizzato, informando la popolazione – a cominciare dai beneficiari- sul come muoversi. Lo hanno fatto contemporaneamente o quasi il Caf di Matera con il manifesto spost ” la social card dedicata a te” e il Comune di Altamura che ha diffuso sul sito web comunicato, beneficiari e modalità di fruizione. Manca all’appello la Città dei Sassi. Probabile la prossima settimana. Quanto al Caf antonucciano, teniamo la rima, gli auguriamo di aprirne anche uno altamurano. Magari in via Matera…



LA NOTA DEL COMUNE DI ALTAMURA

Carta solidale per acquisto beni prima necessità: pubblicazione elenco dei beneficiari

Si pubblica in allegato l’elenco dei 2995 cittadini del Comune di Altamura beneficiari della Carta Acquisti Solidale, introdotta dall’art. 1, commi 450 e 451 della Legge di Bilancio 2023.

I beneficiari sono stati individuati direttamente dall’INPS tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio di Altamura, sulla base dei dati presenti nei sistemi dell’Istituto alla data del 12 maggio 2023.

A partire dal 18 luglio il Comune invierà per posta ordinaria a ciascun beneficiario una comunicazione con le indicazioni per il ritiro della carta solidale presso gli uffici postali.

La misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 382,50 euro erogato attraverso una carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, rilasciata da poste italiane. Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica e può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari (vedi allegato).

N.B.: La mancata effettuazione del primo pagamento entro il 15 settembre 2023 comporta la non fruibilità delle carte e la conseguente decadenza del beneficio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi allo sportello informazioni che sarà aperto tutti i giorni, dalle ore 11 alle ore 13, presso il Palazzo di Città, Piazza Municipio n. 1.

