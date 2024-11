Caf cisal chiuso a novembre per rinnovamento…

… e la locandina parla chiaro. Un mese, tranquilli, novembre ha 30 giorni…giusto il tempo per riallestire spazi, potenziare attrezzature e recepire le ultime novità in materia fiscale, sociale e via elencando. Non sappiamo se tra i nuovi strumenti di lavoro ci sarà anche l’apporto dell’intelligenza artificiale che fa capolino qua e là..Ma quella umana, fatta di competenza e pazienza di Angelo Antonucci, Licia e Mariangela, la supera di gran lunga e, aspetto importante, non riserva sorprese. Lo staff del Caf Cisal di Matera non va in vacanza ed è sempre a contatto di telefono per qualsiasi argomento. Annotate e attendete il 1 dicembre. All’inaugurazione, siamo in clima pre natalizio, non mancheranno pettole, pandoro e panettone : le tre ”P” per un ” Pronti?” si ricomincia, con un anno fiscale che chiude a Capodanno e dà appuntamento all’Epifania…