Business tourism management. A Bari c’è anche Matera con Turismore

Giacinto ” Gino” Marchionna è un manager dell’industria delle vacanze che ha nella professionalità e nelle competenze maturate il punto di forza che mette a disposizione delle imprese del settore,lavorando con lungimiranza e per tempo in quel rapporto virtuoso tra domanda e offerta che deve soddisfare appieno requisiti, parametri, che fanno mercato. E questo è fondamentale per stare al passo con i tempi. Il prossimo Business tourism management di Bari è uno degli appuntamenti di prossimità, per misurare il polso della prossima stagione turistica anche per la Città dei Sassi . E questo in relazione ai rapporti con i flussi che gravitano sulla Puglia e sul mercato internazionale. A Marchionna toccherà moderare il panel sul mercato on line. Un settore e una modalità operativa, che ha affinato tecniche, funzioni e offerta e il rapporto di rispondenza con quella reale. Una bella scommessa che richiede efficienza, credibilità e competitività. Buon lavoro.

Pronti per BTM | 01 – 03 Marzo 2023 | Fiera Del Levante | Bari

La mattinata del 2 marzo a #BTM2023 sarà all’insegna dell’ospitalità… off e on line!

Gino Marchionna modererà il panel sul mercato on line.

A partire dalle 11.30 la Sala Hospitality “Aldo Manelli” accoglierà infatti il panel targato #Insiders

Con Alina Minut, Nicola Seghi, Marzia Baislak, Michela Ciccarelli, Marco Volpe, tratteremo il 𝗺𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗻 𝗹𝗶𝗻𝗲 tra dati, metasearching e customer journey.

Un’occasione preziosa per interrogarsi sul futuro del comparto hospitality tra trend, prospettive e progetti.

𝟮 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝟭𝟭.𝟯𝟬 – 𝟭𝟮.𝟯𝟬 | Sala Hospitality “Aldo Manelli” – Fiera Del Levante, Bari

Registrazione gratuita https://www.btmitalia.it/it/account/

