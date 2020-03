Non bastavano le ”mazzate” delle calamità naturali, con i cambi climatici che hanno accelerato le maturazioni dei prodotti in un mercato altalenante che ha lasciato in bilico il settore agricolo di Basilicata.Sono arrivati anche gli effetti, inevitabili, legati all’epidemia da coronavirus, a mettere in crisi l’attività delle aziende del Metapontino. E il presidente provinciale dell’Unione coltivatori della provincia di Matera, Saverio Buono, nel denunciare la estrema difficoltà degli imprenditori, invita i consumatori a comprare prodotti locali per superare ”insieme” questa difficile fase. Ma c’è altro da fare. A chiederlo è il delegato agricoltura dell’Unione Giambattista Dimatteo, che chiede di poter utilizzare i voucher semplificati, in modo da poter dar continuità alla filiera agroalimentare. La misura consentirebbe, allo stesso tempo offrire l’opportunità di integrazione al reddito alle fasce più bisognose della popolazione.



Coronavirus, l’agricoltura del Metapontino in serie difficoltà.

Il presidente dell’Unione Coltivatori Italiani della Provincia di Matera, Saverio Buono oltre ad esprimere solidarietà e vicinanza alle famiglie di quanti stanno soffrendo per colpa del Corona Virus, esprime un ringraziamento verso i medici, personale infermieristico, volontari, forze dell’ordine e a tutti coloro che in questi giorni sono impegnati in prima linea ed esposti continuamente al rischio di contagio per limitare la diffusione Corona Virus.

Nello stesso tempo mette in risalto che l’agricoltura del Metapontino risente notevolmente della crisi economica che stiamo fronteggiando, infatti crescono le disdette degli ordinativi soprattutto verso il mercato estero. A rilento anche il mercato interno a causa dei limiti alle attività produttive ma anche al calo generalizzato dei consumi fuori casa degli italiani. Il fatturato è in calo, fatta eccezione per i prodotti a più lunga conservazione.

Le aziende agricole già da ora risentono della mancanza della manodopera stagionale, la quale potrebbe ostacolare la raccolta delle primizie primaverili provocando un danno economico elevato.

L’Unione Coltivatori Italiani della Provincia di Matera tramite il suo delegato al settore agricoltura Agr. Dott. Giambattista Dimatteo lancia l’appello di rendere utilizzabili nel settore agricolo i voucher semplificati, in modo da poter dar continuità alla filiera agroalimentare ma nello stesso tempo offrire l’opportunità di integrazione al reddito alle fasce più bisognose della popolazione. Inoltre sottolinea ancora una volta il bisogno ormai divenuto necessità di acquistare solo prodotti Agroalimentari Italiani perché solo Uniti si può vincere questa terribile battaglia, quindi una sensibilizzazione sia del consumatore finale che della Gdo di utilizzare solo prodotti Italiani.

Matera 30.03.2020

IL PRESIDENTE

Saverio BUONO