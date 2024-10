Buon Natale con 100 euro in più nella Tredicesima e gli auguri del Caf Cisal

Contentino?Una tantum. Il Governo lo ha messo nella gerla di Babbo Natale, Gesù Bambino o della Befana se preferite, per quanti non arrivano a 28.000 euro. Meglio di niente, con tutti gli aumenti in corso e una tredicesima che, da prassi, serve a respirare un po’ sulle spese di fine anno, da quando è stata abolita la ‘’scala mobile’’ che garantiva stipendi e salari. Naturalmente va compilato il classico modulo e il Caf Cisal di Matera, con professionalità e recapiti arcinoti,è pronto a dare una mano (verificando i requisiti) per prenotare quel bonus con i compensi natalizi. Così bollette, saldi, debiti e per qualcuno anche la tentazione a tentare la fortuna con l’acquisto di ‘’gratta e vinci’’ miliardari, gestito dai Monopoli di Stato. Così con una mano ti do’ e con l’altra riprendo. Babbo Natale se la ride sotto la barba e sollecita a sottoscrivere il modulo e ad attendere la tredicesima. Al Caf preparano panettone, pandoro e spumante: gli auguri sono gratis per un 2025 all’insegna delle scadenze, come fanno tutti i bravi contribuenti.



COSA DICE LA CIRCOLA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 19/E ha chiarito le modalità e le istruzioni operative per la corresponsione ai lavoratori dipendenti pubblici e privati di un’indennità di importo pari a € 100,00 da subito battezzato quale “bonus Natale” perchè erogato a fine anno in concomitanza del Natale 2024.

A seconda della tipologia di lavoratori il bonus verrà erogato con tempistica differente, ad esempio i lavoratori pubblici potranno riceverlo con lo stipendio di Dicembre, mentre per quelli del settore privato i tempi potrebbero cambiare a seconda di quando erogano lo stipendio di dicembre. Altre tipologie di lavoratori non riceveranno il bonus con la busta paga ma dovranno aspettare la dichiarazione dei redditi e sono questi colf e badanti.

Ricordiamo che le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sul “Bonus Natale”, l’indennità prevista per quest’anno dal Dl Omnibus (Dl n. 113/2024) a favore dei lavoratori dipendenti sono puntualmente riportate nella circolare n. 19/E, L’agenzia delle Entrate che spiega a chi spetta il beneficio di importo fino a 100 euro e le modalità per ottenerlo in busta paga corrisposta nel mese di dicembre.

Tre i requisiti necessari per i dipendenti che intendono richiedere il bonus: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro; avere sia il Coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico e avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Al Caf Cisal è disponibile il modello di richiesta da presentare al proprio datore di lavoro.

