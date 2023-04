“Bufale” in Contrordine…Basta con il gioco delle tre carte

“Questa vince, questa perde, questa vince, questa perde…dove sta l’asso di danari?’’. Il vecchio gioco delle tre carte, segnate naturalmente, proprio non regge sul tavolo sconnesso della vertenza bufale del Casertano e Gianni Fabbri, con il coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino, contesta i dati sulla brucellosi di Coldiretti che non coincidono con quelli delle imprese di allevamento chiuse. E non reggono nemmeno quelli del direttore zooprofilattico umbro e né il ‘’vedetevella vuje’’’ che viene dall’Europa. Cambiano i tavoli, ma il gioco delle tre carte non regge perché ‘ A ccà niscun è fess’’ come si dice in Campania. E allora quel “Contrordine compagni, fate ammauina” è un invito a darsi una mossa. L’osservatorio del bufalo mediterraneo non starà con le mani in mano e monitorerà il lavoro della commissione di inchiesta. Per il coordinamento il giorno della Liberazione è lontano e il 1 maggio, festa del lavoro, suona quasi come uno sfottò vista la crisi del settore. E’ il caso di cambiare mazzo di carte, napoletane, naturalmente.



COORDINAMENTO UNITARIO IN

DIFESA DEL PATRIMONIO BUFALINO

I dati diffusi in questi giorni dalla Coldiretti sulla BRC in provincia di Caserta sono chiari: non stanno eradicando la Brucellosi ma, come abbiamo sempre sospettato, stanno eradicando le imprese e le stalle del Casertano.

La Commissaria Europea ha solo scaricato sulla Regione e il Governo le responsabilità.

Gli allevatori invitano il Direttore dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo:

vieni a vedere se siamo trogloditi e poi torna in audizione

Com. stampa.

E’ stato pubblicato nel sito di Altragricoltura (vedi https://altragricoltura.net/articoli/contrordine-compagni-basta-stare-in-silenzio-fate-confusione-e-depistate/) il documento con cui il Coordinamento Unitario commenta le due notizie diffuse in questi giorni dalla Regione Campania e dalla Coldiretti, ovvero le notizie sui numeri del Piano che per la Coldiretti indicherebbero un trend positivo e le dichiarazioni della Regione che cerca di manipolare le dichiarazioni della Commissaria Europea alla Salute.



Gianni Fabbris: “Dopo un lungo assordante silenzio, avendo fallito la strategia che ha cercato di nascondere la verità, prendendo finalmente atto che nel Paese e in Europa ormai la questione è posta, in questi giorni l’ordine di scuderia è cambiato: “contrordine compagni, non serve più ignorarli, ormai la pentola è scoperta: adesso passiamo al piano B: confondere e depistare! Presto!Parlate!”Accade cosi che in questi giorni vengono diffuse dai supporter del sistema di macellazione delle bufale (evidentemente sotto pressione perché “sorpresa, sorpresa” deve rendere conto dei suoi risultati) una serie di NON NOTIZIE che di nuovo hanno una sola caratteristica: finalmente chi ha taciuto finora dice qualcosa. Viva Dio! Evidentemente è cambiato l’ordine di scuderia.”

Nel documento vengono chiariti sia la falsa interpretazione delle dichiarazioni della Commissaria Europea alla Salute Kyriadikes sia le dichiarazioni strumentali e fuorvianti della Coldiretti in merito a supposti “sviluppi positivi del Piano”. “In verità quei dati ci stanno documentando come avanza l’obiettivo tanto caro alla Coldiretti ed all’Assessore Caputo di eradicare le imprese dalla Provincia di Caserta delocalizzando le produzioni verso altre aree e costringendo le aziende a chiudere.”

Il Coordinamento entra nel merito e annuncia che mercoledi mattina depositerà alla Commissione di Indagine del Senato il documento completo (che sarà quindi pubblicamente fruibile dopo che è già stato depositato agli atti della Commissione Europea già un mese fa) ) da cui si capirà bene che i risultati dichiarati mostrano l’incapacità del Piano di raggiungere gli obiettivi dichiarati nei tempi e nelle modalità mentre le aziende e il territorio continuano a pagare grandi prezzi.



Infine il Coordinamento (che ha costituito un Osservatorio sul Bufalo Mediterraneo Italiano che, fra l’altro, monitorerà e documenterà i lavori della Indagine Conoscitiva) ha pubblicato un commento alla audizione del Direttore dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo audito nella stessa giornata del 20 aprile in cui si è avviata l’audizione di Fabbris che proseguirà il 26 aprile prossimo.

Per gli allevatori il Direttore con le sue dichiarazioni ha dimostrato di non conoscere affatto la realtà dell’allevamento Casertano o, se la conosce, ha una conoscenza vecchia e superata dai fatti e, soprattutto, ha una idea distorta degli allevatori che evidentemente considera rozzi ignoranti e incoscienti probabilmente acquisita dai suoi colleghi della Task Force Napoletana e dallo stesso Presidente della Regione De Luca.

Nel documento pubblicato il Coordinamento diffonde la lettera/invito rivolta al Direttore dell’Istituto Zooprofilattico di Teranmo per chè venga a trovarli ed a formarsi una idea corretta della realtà per poi tornare, se avrà preso atto di quanto la realtà sia distante da come la ha rappresentata, a riferire in audizione nella sua veste di responsabile del Centro di Referenza Nazionale contro la BRC.

Il documento con l’invito al Direttore D’Alterio è alla Pagina: https://altragricoltura.net/articoli/indagine-conoscitiva-primo-giorno-il-commento-di-fabbris-e-linvito-al-direttore-dellizsm-di-teramo/