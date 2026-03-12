Brose\PMC: in corso la trattativa sul sito per sbloccare il progetto di reindustrializzazione

“Oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è tenuto un incontro per le vertenze

Brose e PMC. Il Ministero ci ha informati che è in corso un serrato confronto con Stellantis

per il trasferimento del sito in cui potrà essere avviato il processo di reindustrializzazione.” E’ quanto riportato in una nota stampa di FIM, FIOM, UILM, FISMIC in merito alle sorti delle due aziende lucane. Come sindacato -scrivono- abbiamo insistito sulla necessità di accelerare al massimo, anche in ragione della scadenza degli ammortizzatori sociali che interverrà ad aprile sia per Brose sia per PMC: prima che ciò avvenga occorre concludere la trattativa sul sito, conoscere l’investitore, esaminare il suo piano industriale e costruire percorsi che facilitino la positiva risoluzione della vertenza, comprese procedure di esodi volontari incentivati.

Infine chiediamo al Mimit di intervenire su Proma, proprietaria al 50% di PMC, affinché

si assuma le proprie responsabilità e attinga al bacino dei lavoratori PMC per far fronte

a qualsiasi nuovo fabbisogno occupazionale; il Mimit si è impegnato al riguardo a

convocare un incontro specifico in call conference. Non si può accettare un mercato del

lavoro in cui, da una parte, ci sono padri e madri di famiglia licenziati a quaranta o

cinquanta anni e, dall’altra, assunzioni con contratti precari, come sta accadendo sempre

più spesso anche nelle vertenze di settore. Il prossimo incontro al Mimit è previsto il 1° aprile.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.