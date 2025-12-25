Brevetti? Archimede non abita in Basilicata. Siamo terz’ultimi

I dati di Unioncamere parlano chiaro e a ruota dei detti statistici sull’arretramento, oltre che dell’export, anche della competitività dell’economia della Basilicata, alle prese con un calo demografico, emigrazione dei giovani che la dice tutta su futuro della nostra regione. Errori del passato, mediocrità gestionale e nessuno sforzo di creatività, ma allineati e coperti al nulla programmatico del governo centrale. I bandi lasciano il tempo che trovano e le imprese continuano a lamentarsi a vuoto, e su questo è buio Fitto, anche sulla zona economica speciale unica che penalizza la nostra regione come hanno ”abbondantemente” ripetuto e denunciato Confapi e Confindustria. Nessuna meraviglia, pertanto, se Archimede (inventore del passato e che seppe inventare con successo gli specchi ustori per Siracusa nella guerra contro le navi romane). Siamo terz’ultimi con nove brevetti depositati nel 2024, ma con un incremento consistenteda due a nove rispetto all’anno precedente. Brevetti e non confondeteli con le start up, come continua a fare qualche somaro di economia ricreativa…



LA NOTA DI UNIONCAMERE

Rallenta la capacità innovativa del Paese:

-168 brevetti italiani in Europa nel 2024 rispetto al 2023

Bologna e Modena accelerano di più

Roma, 23 dicembre 2025 – Bologna e Modena guidano la classifica delle province in cui il numero dei brevetti italiani in Europa è aumentato di più nel 2024 rispetto all’anno precedente. Bologna, con 383 invenzioni di titolari italiani pubblicate all’EPO (European Patent Office) segna un +43 rispetto al 2023. Modena, con 233, cresce di 40 domande di brevetto.

Il dato emerge dalle elaborazioni di Unioncamere e Dintec che mostrano che il 2024 non è stato un anno particolarmente brillante per l’innovazione italiana in Europa: 4.612 le domande italiane di brevetto presso l’Epo, 168 in meno del 2023 (-3,5%), ma comunque un quarto in più di 10 anni fa.

“L’innovazione resta un fattore cardine per la competitività delle imprese”, sottolinea il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli. “Il rallentamento della capacità brevettuale delle imprese italiane, registrato nel 2024, è probabilmente frutto delle molte incertezze del contesto internazionale. L’Italia è ancora indietro rispetto ad altri Paesi europei nella ricerca di brevetti industriali. Certo sarebbe assai utile individuare le modalità per favorire quanto più possibile l’incrocio tra impresa e ricerca”.

Sono 45 le province che registrano una crescita delle domande di brevetto nel 2024. Dopo Bologna e Modena, nelle prime cinque posizioni si incontrano Firenze, Bergamo e Pavia. A seguire Pisa, Trento e Cremona.



In calo, invece, la capacità brevettuale soprattutto di Monza e Brianza e Chieti, mentre continua anche quest’anno il rallentamento della vera capitale dei brevetti italiani in Europa: Milano, che registra comunque il numero più elevato di invenzioni del Paese (670), con un calo di 28 domande rispetto al 2023.

Il Nord Ovest si conferma l’area in cui si concentra la più forte spinta all’innovazione. Sebbene le domande italiane di brevetto europeo nel 2024 siano 157 in meno, queste regioni vantano comunque 1.885 domande pubblicate, pari al 41% del totale nazionale. A seguire il Nord Est, con 1.771 (+11), pari al 38%. In crescita la capacità di brevettazione del Centro che con 695 domande (+31) rappresenta il 15% del totale, mentre si riduce quella del Mezzogiorno: 263 brevetti, -52 rispetto al 2023.

A livello regionale, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana, prime in classifica per numero di domande pubblicate presso l’Epo, assommano quasi l’80% delle domande in Europa.

Rispetto allo scorso anno, invece, i saldi più consistenti si registrano in Emilia-Romagna (+62), Toscana (+39), Sardegna (+11), Lazio (+8) e Basilicata (+7).

Nel 2024 le domande italiane di brevetto in Europa si sono mosse in direzioni diverse a seconda dei settori. La produzione e i trasporti restano il motore principale con 1.485 domande, in lieve aumento rispetto al 2023 (+8). Segue il settore delle “Necessità umane” con 1.021 brevetti, in calo di 19 unità. In crescita la chimica e metallurgia (+5, per un totale di 432), così come i prodotti tessili e carta, che passano da 74 a 83.

Segnali negativi arrivano invece dalle costruzioni fisse (-19), dalla meccanica e illuminazione (-36) e soprattutto dai comparti ad alta intensità tecnologica: fisica (-69) ed elettricità (-46), che insieme perdono oltre 100 domande rispetto al 2023. I dati confermano una tendenza alla stabilità nei settori tradizionali e una contrazione nelle aree più avanzate, indicando la necessità di rafforzare gli investimenti in innovazione high-tech.

Tra le Key Enabling Technologies (KET) Il comparto delle Advanced Manufacturing Technologies si conferma leader assoluto con 710 domande, stabile rispetto al 2023. Crescono le tecnologie fotoniche (+1, a quota 35) e gli Advanced Materials, che passano da 65 a 70.

Segnali negativi arrivano invece dalle aree più strategiche: Industrial Biotechnology scende da 76 a 60 (-16), mentre le Micro e Nanoelettroniche passano da 53 a 17. In calo anche la Nanotecnologia (-2).

Nel 2024 il settore delle energie alternative mantiene i livelli del 2023 (84 domande). In lieve flessione il comparto trasporti (-2) con 50 domande, mentre si riduce sensibilmente l’immagazzinamento di energia (-16), che si assesta a 52 domande pubblicate.

Deciso arretramento anche per la gestione dei rifiuti (-16 e 78 domande pubblicate), mentre crescono le soluzioni per agricoltura (+1) e la produzione di energia nucleare (+2), pur restando marginali con rispettivamente 3 e 4 invenzioni pubblicate. In calo gli aspetti connessi con gestione, design e regolamentazione (-9).

Le domande italiane di brevetto europeo pubblicate dall’EPO per macro-ripartizione Dati 2023-2024

Domande brevetto pubblicate nel 2023

Domande brevetto pubblicate nel 2024 Variazione assoluta Var. % 2024-2023

TOTALE 4.612 4.780 -168 -3,5

NORD OVEST 1.885 2.042 -157 -7,7

NORD EST 1.771 1.760 11 0,6

CENTRO 695 664 31 4,7

SUD E ISOLE 263 315 -52 -16,5

*Territorio in base all’indirizzo del titolare

Fonte: elaborazioni Dintec su dati EPO ed EUIPO

Le domande italiane di brevetto europeo pubblicate dall’EPO per regione

Dati 2023-2024

Domande brevetto pubblicate nel 2023

Domande brevetto pubblicate nel 2024 Variazione assoluta Var. % 2024-2023

TOTALE 4.612 4.780 -168 -3,5

LOMBARDIA 1.389 1.494 -105 -7,0

EMILIA ROMAGNA 891 829 62 7,5

VENETO 650 668 -18 -2,7

PIEMONTE 411 462 -51 -11,0

TOSCANA 298 259 39 15,1

LAZIO 271 263 8 3,0

TRENTINO ALTO ADIGE 126 124 2 1,6

FRIULI VENEZIA GIULIA 104 139 -35 -25,2

MARCHE 94 97 -3 -3,1

LIGURIA 82 78 4 5,1

CAMPANIA 76 84 -8 -9,5

ABRUZZO 57 107 -50 -46,7

PUGLIA 50 66 -16 -24,2

SICILIA 38 36 2 5,6

UMBRIA 33 45 -12 -26,7

SARDEGNA 18 7 11 157,1

CALABRIA 12 10 2 20,0

BASILICATA 9 2 7 350,0

VALLE D’AOSTA 3 7 -4 -57,1

MOLISE 3 2 1 50,0

*Territorio in base all’indirizzo del titolare

Fonte: elaborazioni Dintec su dati EPO ed EUIPO