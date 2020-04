Suonerà come un disco rotto. Ma le aziende, grandi o piccole che siano, continuano ad avere da sempre la stessa palla al piede : credito e burocrazia. Una zavorra che ha moltiplicato peso e limitato fortemente la mobilità operativa,a causa dei disagi e dei blocchi procurati dalla diffusione del virus a corona…covid 19. Una situazione che ha fatto saltare i tappi, proprio come nelle bottiglie di birra, a un sistema produttivo – quello italiano- allo stremo. E in Basilicata, a Matera dopo i fasti dell’eventificio del 2019, la bassa stagione e le conseguenze da covid 19, siamo alla canna del gas o quasi. E, finora, non si sono viste nemmeno le cannonate ‘’ finanziarie’’ del Cura Italia annunciate dal presidente del consiglio dei Ministri (in Italia non esiste il premierato) Giuseppe Conte, stanno facendo vedere risultati. In Banca servono sempre firme e garanzie, le circolari di dilazione dei pagamenti sono confinate nei formati PDF ed Excell, dall’Europa delle tre disgrazie https://giornalemio.it/politica/le-tre-disgrazie-dell-unione-europea-altro-che-bond/ non possiamo che attendarci colpi bassi, mentre la Cina sta per attivare il turbo. E allora persone, imprenditori pronti a rimboccarsi le maniche come Antonio Braia, presidente della Piccola Industria di Confindustria Basilicata, continuano a lavorare e a presentare proposte operative. Una elencazione di cose da fare subito ma che richiedono tavoli ‘’operativi’’ per passare ai fatti. Non siamo Germania e Francia dove si sa con chi si ha a che fare con chi governa e prende le decisioni in tempo reale, ma le proposte sono concrete e da attuare subito. Anche su credito, quindi liquidità, e burocrazia che sono la palla al piede del sistema Italia. Presidente insista e se occorre doni gratis i cavi di innesco per far girare i motori di avviamento di guida quel veicolo a marce ridotte a forma di stivale. Vedrà che la ringrazieranno…

LE PROPOSTE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA DI BASILICATA

Emergenza Covid19, dalla Piccola Industria di Basilicata proposte per l’emergenza e la ripartenza

Il documento è un contributo al piano nazionale “Riparti Italia”

POTENZA – La grave crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria Covid19 e acuita dalle necessarie misure restrittive adottate per il contenimento della diffusio-ne del virus sta facendo sentire ingenti ripercussioni anche sul tessuto produttivo lucano.

Per il presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Basilicata, Antonio Braia, quello che arriva da molte imprese del territorio è un vero e proprio grido di dolore.

“Continuiamo a ricevere segnalazioni da parte delle nostre aziende associate di si-tuazioni di grandi difficoltà – spiega – La gravità della crisi sarà strettamente legata alla durata del lockdown, ma, anche nella migliore delle ipotesi di una ripartenza graduale da metà aprile, i danni saranno pesantissimi. Stiamo continuando a garan-tire supporto, con i mezzi che abbiamo a disposizione, e fino quando sarà possibile reggere all’urto, a partire dalla implementazione delle misure per garantire maggio-re sicurezza negli ambienti di lavoro per la prosecuzione delle attività necessarie. Ma, al contempo, è necessario farsi trovare pronti alla reazione, programmare da subito la costruzione della cosiddetta fase 2 che sarà lunga e complicata ma nella quale siamo chiamati a essere gli artefici della ripartenza”.

Con questo obiettivo il Consiglio direttivo PI Basilicata che si è riunito nei giorni scor-si in video conferenza ha elaborato un proprio documento di proposte che farà par-te del Piano “Riparti Italia”, con cui la Piccola Industria nazionale intende dare un contributo per il rilancio economico del Paese.



“La priorità in questa fase – ha spiegato il presidente Braia – è garantire liquidità a imprese che hanno fatturati molto ridotti, in molti casi prossimi allo zero. Chiedia-mo, pertanto, la liquidazione immediata dei crediti tributati vantati dalla PMI e do-vuti dalla PA, sia nazionale che locale. Diventa, poi, di vitale importanza garantire credito alle imprese attraverso Fondi di garanzia nazionali e regionali, con la possibi-lità di ripagare il debito in un arco temporale molto lungo, anche trentennale, a tas-so zero”.

Tra le misure d’emergenza proposte dal Comitato PI Basilicata anche un credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione, come le mascherine, che in que-sto momento sono fondamentali per garantire la continuità lavorativa in sicurezza. Per le PMI che vedranno diminuire i fatturati di oltre il 30 per cento sarebbe utile Pagina 2

prevedere la riduzione graduale, fino all’annullamento del versamento delle imposte dovute per il 2020.

“Per stimolare la ripartenza – ha aggiunto Braia – è poi fondamentale prevedere lo snellimento, la semplificazione e la sburocratizzazione delle procedure del Codice Appalti, anche attraverso la nomina di commissari straordinari, secondo il modello della ricostruzione de Ponte Morandi che si è dimostrato vincente”.

Altro tema cruciale per il rilancio degli investimenti, per il presidente della Piccola Industria di Basilicata, una revisione al rilancio del credito di imposta previsto dal Piano Transazione 4.0 e nuovi incentivi per l’acquisto di tecnologie immersive.

“Poter utilizzare la piattaforma telematica per presentare i propri prodotti, già rea-lizzati e mai presentati, sarebbe un modo per compensare, almeno parzialmente, i gravi danni del rinvio di eventi fieristici importanti come il Salone del Mobile di Mi-lano ha fatto perdere grosse fette di business a molte imprese, soprattutto della fi-liera del legno arredo”.

