Parole sante. Non si buttano bacinella, bambino e acqua sporca…ma solo quest’ultima, come ripete un antico detto popolare. La vicenda di inchieste e denunce legate a frodi e speculazioni nell’applicazione del superbonus non puo’ cancellare o mettere da parte uno strumento, comunque utili per mettere in sicurezza e riqualificare impianti, edifici. Piuttosto si valuti la possibilità di rendere strutturale il superbonus, valutandone gli effettivi ritorni sull’economia. E il legislatore si ripieghi e rimedi alle storture e ai paradossi, che favoriscono le frodi. Concetti e richieste sui quali si è ripiegato, con la serietà e la competenza di sempre, Cosimo Latronico, ex parlamentare di Basilicata e presidente di Cascina costruzioni



LATRONICO (CASCINA COSTRUZIONI) : RENDERE STRUTTURALI I BONUS EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISCHIO SISMICO

Il patrimonio edilizio italiano è “vecchio, insicuro e inefficiente”. E’ quanto evidenziato dal presidente di ” Cascina costruzioni”, Cosimo Latronico, nell’ambito di una tavola rotonda incentrata sul settore dell’edilizia, organizzata a Roma, a Palazzo Valdina, dal deputato di Forze Italia, Erica Mazzetti, componente VIII Commissione, e alla quale hanno partecipano categorie economiche, ordini professionali, imprenditori e tecnici. “Le frodi – ha puntualizzato Latronico– sono frutto di attività legislative errate e il legislatore deve prendersi le sue responsabilità”. “Il superbonus è stato deformato. Il bonus può terminare, ma il problema dell’efficientamento energetico resta. Se lo Stato vuole intervenire seriamente su efficientamento e rischio sismico bisogna rendere i bonus strutturali”. Latronico ha chiesto, infine, di calcolare le entrate avute grazie a questi provvedimenti per verificare “il reale contributo all’economia”.

