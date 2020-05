Ci siamo finalmente in questa famigerata fase2 e -come formiche- tanti lavoratori e lavoratrici sono andati sui posti di lavoro, specie in quelle regioni in cui più alto è ancora il contagio, perchè è lì che storicamente si è concentrata il grosso della produzione italica.

E lo si fa sotto una pressione senza precedenti pur senza avere avuto risposte certe su cosa è stato fatto per programmare nel modo più efficiente possibile prima di mandare i lavoratori allo sbaraglio. Bisognerà cominciare a parlare un po’ più di quella pianificazione che è imprescindibile per garantire diritti ai lavoratori (in primis la pelle) e non solo ai profitti. Cosa che il dio mercato, che è anarchia allo stato puro, non può certo garantire. E’ una questione minima di civiltà e democrazia che deve essere ripresa in mano da parte di chi ha l’onere di difenderne gli interessi.

Certamente le parole proferite dal neo presidente della Confindustria Carlo Bonomi oggi in una intervista al Corriere della Sera (https://www.corriere.it/economia/aziende/20_maggio_04/fase-2-bonomi-soldi-pioggia-finiscono-presto-imprese-servono-investimenti-0a2e4684-8d79-11ea-876b-8ec8c59e51b8.shtml) fanno un po’ indignare per quella spocchia da “padrone delle ferriere” di vecchio stampo che va in direzione contraria al rispetto dovuto a tutte quelle persone in carne ed ossa che lavorano per le imprese da lui rappresentate e a cui garantiscono lauti profitti. Mentre ad essi vanno solo le briciole.

Parole che hanno provocato una risposta a caldo di Marta Fana, ricercatrice in economia e autrice di saggi sulla precarietà e il lavoro, che gli ha scritto una lettera con cui definisce un insulto ai lavoratori le parole di Bonomi in cui parla di una nuova “stagione dei doveri e sacrifici per tutti” (come se i sacrifici non fossero stati costanti anche in queste settimane di lockdown ed anche prima), o come quando dice che «Quando sento chiedere aumenti contrattuali, per esempio nell’alimentare, significa che a molti la situazione non è chiara» a fronte di un settore con fatturati in aumento anche in questi mesi e uno sfruttamento spaventoso con paghe basse e precarietà per chi vi lavora in tutta la filiera.

Ma Bonomi, davvero da il peggio di se quando dice: «Quello che mi preoccupa e mi indigna è che si giochi ancora a dare la responsabilità alle imprese di un eventuale aumento dei contagi. Il Codice civile mette in capo all’impresa la salute e sicurezza dei lavoratori». Insomma, la preoccupazione che i lavoratori possano denunciare in caso di malattia e contagio le responsabilità di chi all’interno dei posti di lavoro non li abbia tutelati. Gli stessi posti in cui, ricordiamocelo, in tempi non di pandemia, muoiono circa tre persone al giorno, per incidenti.

Il testo completo della lettera di Marta Fana è pubblicato su FANPAGE.it e potete leggerlo a questo link : https://www.fanpage.it/politica/le-parole-del-presidente-di-confindustria-sono-un-insulto-ai-lavoratori/ .

Non sarebbe male -in proposito- se, a Bonomi e a noi tutti, ricordassimo più spesso che la Costituzione prevede all’art.36 che “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge” e che all’art.41 stabilisce che certamente “L’iniziativa economica privata è libera”, ma che essa “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” e che ” La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali“.

Principi chiari, quanto disattesi. Abbondantemente dimenticati da tutti, o quasi, avendo acquisito come religione la bufala secondo cui è il dio-libero mercato a governarci e ad autoregolamentarsi.

Una fake news smentita dalla realtà fatta di precarietà, povertà, incapacità a garantirci in situazioni drammatiche come questa, persino nella incapacità della produzione di beni in cui potrebbe guadagnare (mascherine, respiratori, ecc.). Un sistema che privatizza i profitti, li nasconde al fisco con l’evasione e il ricorso ai paradisi fiscali, salvo poi pretendere di socializzare le perdite sempre a carico del “Pantalone” Stato.

Troppo bello, troppo comodo. Ma che non può continuare all’infinito. O no? C’è stato bisogno di un virus per ricordarcelo.