“Ci sono situazioni, di notevole urgenza e necessità, come nel caso della sorveglianza ambientale presso contesti particolarmente critici del territorio lucano, che impongono di ricorrere a soluzioni che non sono le migliori in assoluto, ma che sono le migliori possibili nelle condizioni date.”

Inizia così una nota a firma congiunta di Pino Bollettino – Segretario generale Cisl Funzione Pubblica- e Nicola Labanca -segretario generale Felsa Cisl Basilicata- che intervengono in merito alla selezione pubblica per titoli per l’assunzione temporanea di personale tecnico presso Arpab. Il comunicato così prosegue:

“Il Bando di selezione pubblica per soli titoli per l’assunzione temporanea di personale tecnico presso Arpab è rispettoso dei criteri di legge ed al contempo si fa carico del requisito della necessità ed urgenza che la situazione impone, nelle more -è bene ricordarlo e sottolinearlo- dell’espletamento dei concorsi pubblici, che invitiamo la Pubblica Amministrazione, ad espletare nella maniera più rapida possibile, analogamente a quanto avviene in altre regioni, pur in periodo di pandemia.

La strada dei concorsi pubblici resta la via maestra e l’unica strada legittima per l’accesso alla Pubblica Amministrazione, qualsiasi altra soluzione risulterebbe poco trasparente e poco regolare e sottoposta a valutazioni della Corte dei Conti che finirebbe per creare una situazione di stasi.

Per questo motivo sosteniamo pienamente la scelta adottata dall’ Assessorato all’ Ambiente e dall’ Arpab, una scelta che consente di garantire innanzitutto il servizio essenziale di sorveglianza ambientale – questione di assoluta importanza – con una soluzione che permette il mantenimento temporaneo dei livelli occupazionali necessari all’ espletamento della sorveglianza.

Invitiamo la Pubblica Amministrazione a proseguire con celerità e fermezza sia per la selezione pubblica sia per il concorso pubblico presso Arpab.”