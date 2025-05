‘’Benedetto’’ imprenditore… investe nell’Italsider di Taranto

Nicola Benedetto è un imprenditore che ha fiuto negli affari e laddove ha messo mani,come si suol dire, ci ha messo energie, soldi,portato occupazione e contribuito a far girare l’economia. E così ha deciso di investire in una delle aziende( al momento non se ne conosce il nome) dell’indotto dell’Italsider di Taranto, come ha confermato di voler fare partecipato a Roma a un tavolo ministeriale presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy. Investimento e lungimiranza a parte ci piace sottolineare che l’imprenditore lucano, che ha fatto bene finora nel settore metalmeccanico e turistico, abbia indicato il complesso industriale di Taranto con l’originario nome di Italsider. Come era prima che diventasse Ilva, passasse per le gestioni commissariali, le inchieste giudiziarie, il passaggio a un gruppo italo indiane fino alle Acciaierie d’Italia decisione del governo di individuare nuovi soggetti imprenditoriali(Azeri a quanto sembra) per rilancio e rigenerazione. E Benedetto, guardando a cosa era Italsider, con il porto di Taranto è pronto a salpare verso una nuova avventura. A vele spiegate, naturalmente… Spazio anche per la Zes lucana, giudicata ‘’oggettivamente’’ poco competitiva dalle associazioni imprenditoriali? Chissà.



IL COMUNICATO STAMPA

Nicola Benedetto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il rilancio dell’indotto Italsider: «Pronti a fare la nostra parte per la rigenerazione dell’area industriale di Taranto»

L’imprenditore lucano Nicola Benedetto ha partecipato questa mattina alla riunione operativa convocata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il rilancio dell’area ex Italsider di Taranto. Al tavolo, presieduto dal ministro Adolfo Urso, sono stati presentati 15 progetti industriali in settori ritenuti strategici (con un potenziale occupazionale – è stato spiegato – di oltre 5.000 addetti): siderurgia, cantieristica, aerospazio, nautica da diporto, crocieristica, carpenteria, ferrovie, energia eolica, meccanica, logistica, data center e intelligenza artificiale. Tra le aziende proponenti figurano anche Fincantieri, Toto Holding-Renexia, Webuild Group, Mermec, Igenius, Cantieri di Puglia, oltre alle rappresentanze di Confapi e Confagricoltura. L’obiettivo manifestato è quello di costruire un nuovo modello di sviluppo per Taranto, fondato sulla rigenerazione industriale e l’innovazione tecnologica, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. «Taranto», ha dichiarato Nicola Benedetto, «rappresenta un’opportunità di rilancio per l’industria italiana. La presenza, questa mattina, di attori di primo piano e la volontà del Governo di garantire condizioni stabili e favorevoli agli investimenti motivano noi imprenditori a contribuire con competenza e visione. Crediamo in una industria moderna, integrata e capace di creare valore per i territori, ma anche lavoro di qualità».



L’attenzione al contesto locale e l’approccio industriale orientato al futuro sono alla base della proposta imprenditoriale avanzata da Benedetto, legata all’acquisizione di una delle aziende dell’indotto Italsider. «La trattativa per l’acquisizione dell’azienda», ha spiegato Benedetto», «è in fase avanzata». Il tavolo ministeriale, presidio permanente di confronto e monitoraggio sull’iter dei progetti, che coinvolge tutti gli attori istituzionali e imprenditoriali impegnati nella trasformazione dell’ex polo siderurgico, ha apprezzato la presenza di potenziali imprenditori disposti, come Benedetto, a investire. «Siamo pronti a collaborare con il Governo e con le istituzioni», ha concluso Benedetto, «per trasformare le potenzialità dell’indotto Italsider in risultati immediati e tangibili».