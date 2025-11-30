Bene la Zes. Ma senza piano strategico adeguato restiamo al palo…

Quanti hanno ‘’affollato’’ l’assemblea di Confindustria al Matera Hotel il 28 novembre scorso per ascoltare analisi,richieste e rassicurazioni che alle ‘’Connessioni Mediterranee’’ ci credono Governo, imprenditori e amministratori locali si sono fatti una idea precisa di come tra il dire e il fare ci siano ancora distanze. E l’attuazione della Zona economica speciale ( Zes) con tutte le potenzialità e ritorni per il nostro tessuto economico è tra queste. Il coordinatore della Zes Lucana, Pierluigi Diso, mai domo sull’argomento, mette la mano in quello che continua a essere la ‘’palla al piede’’ del sistema: il mancato adeguamento del piano strategico. E i conti sono presto fatti. Anzi fatti a suo tempo quando la Zes era tra la Basilicata a macchia di leopardo dalla Valbasento a Gualdo di Lauria fino a Taranto e ora per tutto il Sud e oltre. La nostra regione ha uno svantaggio competitivo fatto di infrastrutture viarie, logistiche, aggravate dal taglio dei servizi e da una emigrazione, soprattutto giovanile che continua. Al convegno, aldilà dei contributi politici nazionali e territoriali e di Confindustria, c’era – presente fisicamente per il Governo- il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega al Sud Luigi Sbarra. Figura che aveva guidato la Cisl prima di passare al Governo, che conosceva e conosce il problema della Basilicata. Servono atti e fatti concreti. Annunci e rassicurazioni che ‘’faremo’’ servono a poco se Piano strategico e bisogni della Basilicata, che ha gli handicap da superare detti sopra restano così . Il tempo passa e conosciamo bene quelli delle Calend…e greche.

LE RIFLESSIONI DEL COORDINATORE DELLA ZES LUCANA

In settimana il Ministro Tommaso Foti ha comunicato il dato della Commissione Europea che ha approvato la nuova riprogrammazione del PNRR, che riguardava 13,5 miliardi di euro, durante il suo intervento al convegno “Connessioni Mediterranee” di Reggio Calabria.

Il ministro ha riconosciuto l’importanza del PNRR sul PIL Italiano, confermato dal Fondo Monetario Internazionale e dalle principali agenzie di rating. Altre notizie positive sullo stato dell’economia e delle imprese lucane le abbiamo apprese dall’annuale Convegno di Confindustria Basilicata ove ha partecipato anche l’Associazione ZES LUCANA, attiva dal 2017 sul territorio regionale. Dalle dichiarazioni del Presidente di Confindustria Basilicata Michele Somma e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, solo segnali positivi. Entrambi hanno posto l’accenno sulla Zes unica: per il sottosegretario si tratta di un “contesto favorevole determinato e sostenuto dalle politiche del Governo, che ha messo in campo interventi strategici su infrastrutture, innovazione e mercato del lavoro”. Il Mezzogiorno, negli ultimi anni, è cresciuto a ritmi superiori anche all’industrializzato Centro Nord e la Basilicata si sta impegnando ad agganciare questa dinamica virtuosa, nonostante le scarse infrastrutture che ne rallentano la competitività e gli investimenti, come ha detto Francesco Somma. Mancano ancora le infrastrutture stradali e ferroviarie che colleghino la nostra regione ai corridoi industriali, alle reti TEN-T dal Tirreno all’Adriatico, ma la Zes Unica sta funzionando secondo il Presidente Somma, chissà quale sarà la sorte della Zes Cultura di Matera, alla quale Sbarra non ha fatto alcun cenno lasciando perplesso Raffaello de Ruggieri, presente in sala. Nella nostra regione, sia pure senza un Piano Industriale, ma con ben due Consorzi Industriali all’attivo, il valore medio degli investimenti realizzati è vicino al mezzo milione di euro, perché le imprese possono approfittare dei vantaggi fiscali e delle semplificazioni amministrative, ma raggiunge appena il 3,87% del totale (il dato è di qualche mese e fu comunicato all’Associazione Zes Lucana direttamente dalla Struttura di Missione).

Al momento i due strumenti principali – con cui il legislatore intende attrarre le imprese al Sud, l’autorizzazione unica attraverso lo sportello digitale e, appunto, il credito d’imposta, assegnato in compensazione a quanto dovuto all’erario a fronte dell’acquisto di macchinari, impianti, terreni – stanno facendo la loro parte, nonostante gli svantaggi di competitività, tra carenze infrastrutturali e agevolazioni più basse nell’ambito degli Aiuti di Stato. In Basilicata l’automobile, il manifatturiero, il salotto, la chimica, l’aerospazio stanno facendo la loro parte, ma alle imprese servono certezze e risorse finanziarie per aumentare le competenze e la competitività grazie all’innovazione tecnologica. Le ZES rappresentano uno strumento strategico di politica industriale e territoriale volto a promuovere lo sviluppo economico, attrarre investimenti e ridurre i divari regionali, questo era lo spirito della legge del 2017, ma servono nuove politiche industriali per attrarre lo sviluppo insieme agli attuali investimenti del PNRR.



Il disegno di Legge di bilancio per il 2026 dedica ampio spazio alla ZES Unica con ampi stanziamenti dal 2026 al 2028. A queste risorse vanno poi aggiunti i fondi per gli investimenti in beni strumentali, quelli per rifinanziare l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, la decontribuzione parziale per i giovani e gli incentivi per l’assunzione di donne disoccupate con almeno 3 figli, con fondi per 238 milioni di euro tra il 2026 e il 2035. Anche il recente Rapporto Svimez 2025 rileva che la Zes Unica ha prodotto risultati, dimezzando i tempi autorizzativi e promuovendo 3,7 miliardi di investimenti. Puglia, Campania e Sicilia sono le regioni più reattive, più indietro Sardegna, Abruzzo e la nostra Basilicata. La Legge di Bilancio 2026 offrirà stabilità alle imprese e aprirà una prospettiva di lungo periodo per la Zes Unica? Serve però un aggiornamento del Piano strategico nel 2026.

Pierluigi Diso – Coordinatore Ass. Zes Lucana