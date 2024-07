Basengas allerta i consumatori. Occhio alle truffe e alle false voci

La liberalizzazione del mercato libero dell’energia, sul quale occorre informarsi per bene circa i tempi e le opportunità di scelta, ha ingenerato un formidabile e spesso estenuante battage di contatti telefonici a tutti le ore del giorno e anche di contatti porta a porta, per indurre il consumatore a passare con questa o quella società, proponendo offerte vantaggiose. Calma e gesso e ‘’attenti alle truffe’’ o, peggio, a voci false messe in giro ad arte per escludere la concorrenza. E, quanto, riporta con un comunicato la società Basengas di Pisticci ( Matera) è un invito alla trasparenza e alla correttezza.

Gentile Redazione,

inviamo qui un comunicato stampa, con preghiera di pubblicazione, su rischio truffe su bollette gas e luce, legate all’avvio del mercato libero dell’energia.

Basengas ha di recente ricevuto numerose segnalazioni a riguardo.

Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci.

Alleghiamo logo della società.

Vi ringraziamo per la disponibilità,

Basengas: Attenzione alle Truffe e alle False Voci

Pisticci, 16 luglio 2024 – Con la fine del mercato tutelato, dal 10 gennaio per il gas e dal 1° luglio per la luce, aumenta purtroppo il rischio di truffe, e se ne sono verificate anche tra gli utenti di Basengas Vendita s.r.l..

Pertanto, Basengas desidera informare e mettere in guardia i propri utenti riguardo a recenti segnalazioni di truffe e informazioni false che stanno circolando in merito all’azienda. Abbiamo infatti ricevuto notizie di individui che si presentano alle porte dei nostri utenti promettendo offerte eccezionali e vantaggi straordinari sulle bollette di luce e gas. Invitiamo tutti a diffidare di questi venditori porta a porta e a chiedere sempre la relativa documentazione per analizzarla con calma e verificarne l’effettiva convenienza. Esortiamo anche a diffidare di chi si spaccia per personale Basengas poiché l’azienda non effettua in alcun modo, né in proprio né tramite terzi, attività a fini promozionali o di marketing porta a porta.

Per maggiori informazioni e assistenza, esortiamo gli utenti a contattarci o a recarsi presso i nostri uffici.

Inoltre, sono circolate false voci secondo cui Basengas sarebbe chiusa o in procinto di chiudere. Vogliamo rassicurare tutti i nostri utenti che tali voci sono completamente infondate. Basengas è pienamente operativa e continua a fornire i suoi servizi come di consueto. Qualsiasi comunicazione riguardante disservizi, problemi con la fornitura o l’immediata chiusura del contratto è assolutamente falsa.

In caso di dubbi o sospetti riguardo a persone che si presentano a casa vostra o a comunicazioni ricevute, vi preghiamo di contattarci immediatamente ai numeri di telefono o agli indirizzi email ufficiali indicati di seguito. Un consiglio sempre valido: se avete dubbi, non firmate mai nulla.

Tel: 0835.416640

WhatsApp: 3476430473

Email: commerciale@basengasvendita.it