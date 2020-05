“Dobbiamo ripensare il nostro modello economico, puntando sicuramente sul turismo e sulla rete delle piccole e medie industrie, anche artigiane, di cui la Basilicata è ricca”.

Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in un videomessaggio diffuso oggi e pubblicato sul sito istituzionale.

“Nelle prossime ore – ha aggiunto Bardi – sarà presentato un piano per poter far ripartire il turismo in sicurezza. Studiato con tutti gli attori del settore. Noi siamo pronti. Quello che manca ad oggi sono le linee guida del governo per mobilità interregionale. E dire che le stiamo chiedendo da tempo”.

Nell’annunciare che ieri, in un incontro con le parti sociali e l’unità di crisi, si è costruito “un tavolo di confronto con tutti gli interlocutori economici per poter condividere insieme la riapertura”, il presidente ha affermato che “il lavoro ed il sostegno alle imprese sono, infatti, cardini sui quali si vuole muovere la Giunta regionale. Ed è per questo che si è reso utile e necessario il confronto con le parti sociali. ”

“Nelle prossime ore – ha concluso – riunirò la Giunta, proprio per dar vita concretamente ad una serie di queste proposte”.