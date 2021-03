E’ oramai operativa la norma relativa all’agevolazione dell’assunzione delle donne contenuta nell’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) (Esonero per le assunzioni di donne

lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.) A questo link la circolare INPS n°32 del 22/02/2021 con le linee guida: https://bit.ly/2O3u3tM che consiste in una riduzione contributiva pari al 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.

Così annunciano il provvedimento i consiglieri regionali del Movimento cinque stelle, Gianni Leggieri, Carmela Carlucci e Giovanni Perrino: “La pandemia ha creato danni enormi, e purtroppo ha accentuato le differenze tra la condizione maschile e quella femminile, quindi salutiamo con grande piacere questa legge”.

E rendono noto come: “al datore di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento della contribuzione obbligatoria, con esclusione dei premi e contributi Inail, per la durata di 18 mesi e nel limite massimo annuo di € 6.000,00 nell’ipotesi in cui tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 assuma con contratto subordinato a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) una lavoratrice”.