“Abbiamo letto con molto piacere quelle che sono le idee che l’Assessore Quintano ha esposto in una intervista a un quotidiano locale sulla destinazione dell’avanzo di bilancio relativo all’esercizio 2019 del Comune di Matera già destinato a sostenere le imprese commerciali ed artigianali che compongono il variegato mondo produttivo cittadino.

Siamo soddisfatti – affermano i Presidenti Rosa Gentile, Angela Martino e Leo Montemurro – che l’Assessore Quintano abbia indicato quale strada più efficiente e veloce nell’utilizzo del predetto avanzo l’abbattimento della TARI essendo questa una richiesta unanime avanzata dalle nostre Associazioni (Confartigianato, Confesercenti, CNA) nel corso della audizione con la Commissione Bilancio svoltasi quasi tre settimane or sono.

Però purtroppo ricordiamo che siamo alla metà di luglio e che le imprese hanno bisogno di certezze per poter pianificare il proprio futuro, in un momento emergenziale come quello che stiamo attraversando e pertanto invitiamo gli organismi competenti a voler sbrigare nel più breve tempo possibile gli adempimenti necessari per addivenire quando prima alla votazione del provvedimento in Consiglio Comunale invitando lo stesso a non occuparsi solo di volumetrie edilizie e nuovi business legati alle nuove costruzioni ma di dedicare anche un pochino del proprio tempo a favore delle tantissime micro e piccole imprese cittadine per le quali la crisi causata dal corona virus non è assolutamente alle spalle ma più presente che mai.”